Luis Scola, leyenda del baloncesto: "Tengo un amor muy grande por la selección de Argentina y en algún momento encontraré una manera de apoyar"

Luis Scola (Buenos Aires, 1980) fue un ala-pívot legendario. El jugador que más partidos ha disputado con la selección argentina, diez años en la NBA, de la que fue una estrella. Un final con etapas en China e Italia y un principio en el que Asturias tuvo mucho que ver por sus años cedido por el Baskonia en el Gijón Baloncesto, con el que subió hace ahora 30 años. En Las Caldas estuvo en un acto organizado por una empresa propiedad del exjugador de baloncesto Eric Sánchez en la que colabora. Allí atendió a LA NUEVA ESPAÑA para hacer un repaso a su carrera.

¿Había vuelto por Asturias después de jugar en Gijón?

No. La última vez fue la última vez que jugué con el Baskonia, en 2002 ó 2003, y después no volví más. No sé por qué.

¿Y qué tal el regreso?

Bien. Estoy contento, tuve la oportunidad de ver a un montón de gente, recorrer las calles... Me gustó mucho verlos a todos, ver cómo estaban, contarnos en qué anda cada uno. Lo pasamos muy bien.

¿Cómo fue su llegada a Gijón?

Fue espectacular la experiencia. Me dieron la oportunidad de jugar en la LEB como extranjero, de ascender, y eso permitió que al año siguiente jugará en la ACB. Formativamente tuve la oportunidad de jugar muchísimo, jugué bien, me permitió crecer y hacer la escalera. Primero la LEB, después un ACB de zona media-baja y el Baskonia.

Y de ahí a la NBA.

Allí me encontré un mundo impresionante.

¿Cambiaría algo del proceso?

No cambiaría nada, hubo un montón de cosas que podrían haber salido mejor y un montón más que podrían haber salido peor. Salió todo muy bien, no cambiaría nada, sería muy injusto de mi parte.

¿Cómo fue salir de Argentina, de casa, a los 18 años?

En el momento fue duro, como en cualquier situación similar, pero yo estaba convencido de que quería jugar al baloncesto al máximo nivel y estaba convencido de que eso solo se podía hacer yéndote. Sabía desde chico que me tenía que ir. Para mí era natural, estaba en Gijón, extrañaba, pasaban cosas no tan agradables, pero sabía que era lo que tenía que pasar.

¿España fue una elección?

Fue una elección dentro de una lista de oportunidades.

¿Pesó el idioma?

El idioma no pesaba para mí, pesaba más para mi mamá, yo nunca lo vi como una barrera. De hecho, después viví en muchos países con diferentes idiomas y nunca fue una barrera. Mi mamá, en cambio, sí lo veía como un valor.

¿También fue natural el salto a la NBA?

Sí. Ningún miedo. Después uno tiene las inseguridades normales, tienes que ir a jugar a un lugar mejor, ¿rendiré?, ¿no rendiré?, ¿jugaré mucho?, ¿jugaré poco?, ¿jugaré bien?, ¿jugaré mal? Es parte del día a día, pero ningún miedo.

¿Se esperaba una carrera como la que tuvo?

Siempre fui una persona con mucha confianza en mi mismo, con una arrogancia muy grande, me esperaba eso y quizás algo más. Siempre tuve una ambición muy grande y aspiré a cosas que visto en retrospectiva eran una locura. Después pasaron. Yo con 12 años ya decía que iba a jugar en la NBA, la gente se me reía en la cara, ningún argentino había jugado en la NBA. Como se reían de mí y no me gustaba decía que iba a jugar en Italia porque en ese momento había varios jugadores argentinos que se había ido a jugar a Italia. Yo decía voy a jugar en Regio Calabria, era lo único que conocía porque había dos jugadores argentinos allí. Pero en realidad yo en lo que pensaba era en la NBA. Estaba convencido de que me iba a ir fuera, de que iba a vivir del baloncesto, de que me iba a ir bien. Ese Regio Calabria se convirtió en la Euroliga, en la selección, en la NBA y fueron pasando cosas y a mi no me sorprendió. Tenía un nivel de confianza muy grande en lo que iba pasar y terminó pasando. Sin argumentos. No digo que sea un visionario, yo decía que iba a jugar en la NBA como otro decía que iba a tocar la guitarra con los Rolling Stone.

¿En su última etapa pesó la curiosidad por conocer lugares?

No. Curiosidad no. Algunas tuvieron su toque de exotismo, pero nunca tomé decisiones por curiosidad o por ser un destino exótico. Las tomé porque creía que eran las mejores dentro de las opciones que tenía. Yo quería jugar lo mejor posible, conseguir la mayor cantidad de cosas. En algún momento de mi carrera eso me llevó a jugar de titular en la NBA, en otro a jugar en China o en la segunda categoría de España. Es parte del proceso.

¿Cambian las cosas cuando se trata de jugar con Argentina?

La cosa cambia por una cuestión simple. La camiseta de la selección no cambia nunca, los clubes cambian, a veces porque uno quiere cambiar, a veces porque el club quiere, a veces por suerte; pero uno juega en un club, la gente te quiere, después te vas, viene otro, la gente te olvida, vos te olvidas del club, te sentís cómodo en el próximo, te vas... y eso va cambiando y hace que tu nivel de vinculación con el club tenga un tope, que es lo que estés en ese club, algunos te quedan en la memoria un poco más, otros duran nada en importancia dentro tu carrera; y al revés, para algunos clubes dejaste una huella y para otros pasaste de largo. Pero la selección no cambia, es siempre, todos los veranos, la misma camiseta, los mismos colores y luchando por los mismos objetivos. Generas un vínculo mucho más fuerte. Hay gente que no jugó tanto con la selección y no tiene tanto vinculo, pero en mi caso soy el que más jugó con Argentina y eso genera un vínculo muy fuerte.

¿Sigue metido en el baloncesto?

Sí, estoy trabando de CEO para el último club en el que jugué, el Pallacanestro Varese.

¿Y con Argentina?

Con Argentina no tengo ningún tipo de vínculo. En su momento, hace ya casi diez años, habíamos tenido un primer acercamiento para ver si podíamos armar un proyecto, pero no prosperó, no conseguimos el apoyo necesario, tampoco yo lo perseguí tanto, se fueron separando nuestros caminos, me fui para Italia, la Federación eligió otro presidente, tienen otro proyecto y yo soy hincha. Mi hijo jugó en la selección juvenil, tengo excompañeros trabajando ahí. Mi vinculo hoy es de hincha.

El mejor vínculo.

Sí, pero tengo un amor muy grande por la selección argentina y en algún momento encontraré una manera de dar otro tipo de apoyo.

¿Qué importancia tuvo Moncho López para usted?

Fue muy importante. Tuve muchos entrenadores, muchos me marcaron, pero él fue especial. Siempre lo valoré, pero ahora lo valoro más porque veo lo difícil que es apostar por un extranjero de 18 años. Lo hizo con mucha valentía, en su momento no fue fácil y dobló la apuesta al tenerme como extranjero en la ACB y ahí la cosa fue todavía más complicada, con muchas posibilidades de descender; pero me mantuvo y logramos salvarnos.

¿Coincidió con Javi Rodríguez, actual entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto?

Estuve con él estos días. Fue una pieza fundamental de ese equipo.

¿Lo veía como entrenador?

Me sorprendió un poco que él fuera entrenador y me hablaron mucho y muy bien de él. Después de haber hablado con él esta semana entiendo por qué. Lo veo como un entrenador muy sólido porque tiene las ideas muy claras. Sabe lo que quiere hacer, sabe que puede estar equivocado, que hay otras maneras, pero deja muy claro todo el tiempo "esto es lo que voy a hacer yo". Si no tienes eso es muy difícil.