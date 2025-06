Sara Lolo, leyenda del Telecable, se retira con el título liguero en la mano: "Está siendo una despedida muy dulce"

La capitana del Telecable Gijón se retira tras más de dos décadas en el hockey sobre patines. Se marcha con la Liga en el bolsillo, la Copa de la Reina aún en juego y la certeza de que no podrá decirle adiós del todo al club de su vida.

Sara Lolo se va. Pero no del todo. Se despide del hockey sobre patines como jugadora, sí, pero sigue siendo parte del alma del Telecable Gijón. Lo hace con una sonrisa y un título liguero bajo el brazo, el último que levanta Sara como capitana. "Está siendo una despedida muy dulce", reconoce.

El título se certificó fuera de casa el sábado en la pista del Raxoi, en Santiago de Compostela, último de la OK Liga Femenina. "No era un partido fácil a nivel de cabeza, porque tras ganar a Vilasana ya lo teníamos muy de cara. Pero hay que salir, hacer un partido serio y jugar bien", resume. A pesar de la distancia, las jugadoras no estuvieron solas. "Se desplazaron familiares y amigos. Siempre es especial estar bien acompañadas", añade.

A la llegada al Mata-Jove les esperaba un recibimiento dividido: parte de la afición había estado siguiendo al equipo masculino. "Hubiera sido muy bonito que ellos también hubieran jugado en casa, pero el domingo que viene será distinto. Jugamos en Gijón y ahí sí que podremos celebrarlo todos juntos", confía.

Será un domingo especial. El Telecable recibirá a su afición como campeón, con Sara en la pista por última vez durante un partido de Liga. Respecto al trofeo "no sé si nos la traerán ya o habrá que esperar. Pero seguro que será un día para reír, y también para llorar un poco", dice entre risas.

Ganar la Liga ha sido también un premio para Natasha Lee, que esta temporada debutó como entrenadora tras colgar los patines. "Era una transición muy difícil, porque de ser nuestra compañera pasó a ser nuestra entrenadora de un día para otro. Y eso cuesta, pero lo gestionamos bien, tanto por su parte como desde el vestuario", explica Sara.

La exjugadora transmite ahora desde el banquillo lo que antes mostraba en la pista: intensidad, pasión y compromiso. "Sigue siendo ella, pero es lógico que el rol cambie. Siempre quiere disfrutar de lo que hacemos, pero sin perder la seriedad. Ha encontrado un buen equilibrio", destaca. La decisión de retirarse no fue impulsiva. "Lo tenía bastante meditado. Quería dejarlo rindiendo, disfrutando. Este año empecé con una lesión de espalda que arrastré durante meses, y lo pasé mal, tanto física como mentalmente", reconoce. Ese dolor fue el primer aviso de que su cuerpo pedía una tregua. "No quería que me sobrara la última temporada. Y cuando lo vi tan cerca, supe que era el momento."

Pero hay más razones que la lesión. "Han sido muchos años dedicados al hockey, quitando tiempo a otras cosas de mi vida. Y esas otras facetas también requieren su espacio", dice con serenidad.

A Sara le esperan nuevos retos, aunque todavía no estén del todo definidos. Estudió Medicina y nunca ha dejado de interesarse por su profesión, aunque haya priorizado el deporte. "La he ido aparcando un poco, trabajando cuando era compatible —aunque esa palabra no siempre sea cierta—. Ahora me gustaría seguir vinculada al deporte desde algún otro rol. Si pudiera juntar medicina y hockey, sería perfecto", sueña.

La especialización en Medicina Deportiva no existe como tal en España, lo que complica el camino. Aun así, no descarta formarse por otras vías. Y si el Telecable la necesita, ahí estará para ellas. "No sé en qué rol ni cuándo, pero siempre estaré disponible para lo que haga falta. Creo que nunca podré decirle adiós al Telecable", asegura.

Sara Lolo ha pasado toda su carrera en el Telecable. Desde que en 2002 quería aprender a patinar y en el colegio solo había hockey "porque no había otra opción", hasta hoy, que se despide tras 21 años siendo un pilar insustituible para el equipo.

Han pasado dos décadas, muchos títulos y aún más recuerdos. Lo que empezó como un juego en el patio del colegio se convirtió en una vida entera ligada al hockey. Ahora, Sara Lolo se despide sobre la pista, con la Liga en las manos y el abrazo de su gente.

No hay un final más fiel a su historia.