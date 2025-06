Estas son las dos únicas mujeres que entrenan un equipo en la élite del hockey nacional, y son de Gijón

En la temporada 2024/25 de la OK Liga Femenina, la élite del hockey sobre patines nacional, solo dos banquillos están ocupados por mujeres. En un deporte que ha dado visibilidad y éxitos al hockey femenino español y, sobre todo, al asturiano, el dato resulta tan llamativo como revelador: Natasha Lee, al frente del Telecable Gijón, y Ainhoa García, entrenadora del HC Raxoi, son las únicas mujeres al mando de equipos en la categoría y son asturianas, concretamente de Gijón. Curiosamente ambas se midieron el sábado en el partido de Liga que acabó con el Telecable sumando un nuevo campeonato tras ganar al equipo gallego.

"Suena un poco raro, ¿no? que incluso en la liga femenina haya tan pocas mujeres entrenando", reflexiona Natasha Lee, histórica del hockey asturiano y una voz respetada tanto por su carrera como jugadora como por su creciente trayectoria en los banquillos. Lee no se sorprende: conoce bien las inercias del deporte, también las resistencias. "En los equipos masculinos ni te dan cancha, por decirlo de alguna manera. Pero para eso estamos, para abrir camino y que se vea como algo normal", afirma con naturalidad.

Ainhoa García, que asumió el reto de dirigir al conjunto gallego tras su paso por el potente Vila-Sana, coincide: "No es que no haya mujeres con capacidad, es que muchas veces ni se las contempla. Si no rompemos esa dinámica, la rueda sigue igual". Ella misma ha tenido que compaginar su pasión por el hockey con trabajos fuera del deporte y reconoce que llegar hasta donde está no ha sido sencillo.

El caso de Natasha Lee es paradigmático. Después de colgar los patines tras una carrera brillante, que incluye títulos nacionales e internacionales, decidió que su sitio seguía estando en la pista. Cambió el stick por la pizarra y dio el paso. Hoy dirige al Telecable Gijón con una mezcla de exigencia y cercanía que ha contagiado al vestuario. El equipo gijonés acaba de conquistar una nueva liga, que es la primera bajo su dirección, tras haber sumado también la Copa Intercontinental como entrenadora.

"Estoy muy feliz aquí. Me gusta lo que hacemos, cómo entrenamos, cómo competimos… Pero no descarto entrenar a un equipo masculino algún día. ¿Por qué no?", plantea Lee. Ese "¿por qué no?" es, quizás, la semilla del cambio.

Ambas entrenadoras insisten en la necesidad de formar desde abajo, de incentivar la vocación entre las más jóvenes. "Yo empecé ayudando a patinar a los críos. Eso te engancha. Pero también hay que dar oportunidades reales, que esté remunerado, que se valore. Si no, es imposible que haya relevo", explica Lee.

El hockey femenino ha demostrado durante años que es competitivo, atractivo y generador de talento. Sin embargo, el salto de las jugadoras a los banquillos sigue siendo anecdótico. El hecho de que solo dos mujeres ocupen plazas de primer entrenador en toda la Liga no es casualidad, sino síntoma de un techo de cristal que aún cuesta romper.

El ejemplo de Ainhoa y Natasha no es solo una excepción: es un punto de partida. No se trata de hacer ruido por el hecho de ser mujeres, sino de demostrar —con trabajo, títulos y liderazgo— que hay otro camino posible. Más diverso, más justo. Más representativo de un deporte que, aunque avanza, todavía guarda rincones por conquistar.