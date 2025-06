Uno de los grandes protagonistas en el ascenso del Avilés, sin oferta de renovación (y acaba contrato en unas semanas)

Tras conseguir el ascenso a Primera Federación, el Avilés ya tiene que ponerse a trabajar en la planificación para la próxima temporada. Uno de los temas que más urge es la posible renovación de Álvaro Fernández, uno de los grandes responsables de que los blanquiazules estén este año en el tercer escalón del fútbol nacional. El madrileño acaba su contrato con los avilesinos este mes y, por el momento, nadie se ha puesto en contacto con su entorno para tratar una renovación en su contrato. En el horizonte está el riesgo de que el guardameta salga del club sin dejar una contraprestación económica.

Aunque Fernández está muy a gusto en Avilés y, por el momento, en su pensamiento está seguir como blanquiazul, todavía no ha habido ninguna reunión con el club para tratar su renovación. No se descarta que pueda seguir en la disciplina blanquiazul, donde se encuentra muy a gusto tras dos años y medio en la portería del Suárez Puerta, pero no le faltan pretendientes. Hay que recordar que el madrileño lleva dos años siendo uno de los mejores jugadores del Avilés y que, en este play-off, se revalorizó tras atajar dos penaltis en la eliminatoria ante el Antoniano.

A pesar de que gran parte de la plantilla tiene una renovación automática en función de los minutos jugados durante esta campaña, el caso de Álvaro Fernández es distinto. Ese sistema de renovación llegó al club gracias a Miguel Linares y Antonio Cruz, que firmaron así a todos los refuerzos de esta campaña, pero el del portero era un contrato que tenían heredado. Fue Astu el que se hizo con sus servicios hace dos años y medio y, tras esa primera mitad de temporada, firmó un contrato de dos temporadas, ya con Javier Vidales como director deportivo. Ahora, toca sentarse a negociar para que le guardameta siga defendiendo la portería del Suárez Puerta. Su rendimiento no ha dejado indiferente a nadie y, si quieren que siga, el tiempo apremia.