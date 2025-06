EL entrenador del Motive lo deja: "Hemos intentado hacer el mejor trabajo posible"

Alfredo Rodríguez no continuará como entrenador del Motive. El técnico puso fin este martes a su etapa en el club gijonés, una despedida que llega tras una temporada intensa al frente del conjunto de la Liga Guerreras Iberdrola. "Es el momento de separar nuestros caminos", anunció Rodríguez, satisfecho por la implicación mostrada por el equipo durante su etapa. "Humildemente hemos intentado hacer el mejor trabajo posible. Ha habido momentos buenos y otros no tanto, pero siempre me quedo con lo positivo".

El entrenador valoró especialmente el compromiso del grupo, que, a su juicio, ha sido clave en la evolución del equipo. "Las jugadoras han demostrado una actitud y una entrega que ha sido admiración de muchas personas", subrayó, incidiendo en que se marcha "contento con la evolución del proyecto, sobre todo por los resultados de la segunda vuelta", admitió.

Rodríguez aseguró que le hubiese gustado seguir en Asturias. "Yo vivo de esto y necesito un proyecto profesional estable. Me dolió mucho tener que plantearme salir", reconoció, al tiempo que lamentó lo complicado que resulta encontrar en la región un proyecto sólido que le permita continuar con su carrera.

De cara al futuro, el técnico hizo un llamamiento para que el balonmano asturiano no pierda referentes. "Tenemos la oportunidad de desarrollar un proyecto interesante en la región, pero eso requiere apoyo, inversión y actualización", señaló. En ese sentido, mostró su preocupación por el futuro del deporte que ha marcado su vida: "Espero que el balonmano asturiano no pierda referentes. Tenemos una buena base y muchas personas comprometidas".

Rodríguez agradeció el trato recibido en Gijón. "Ojalá pueda volver pronto a estar con vosotros en un buen proyecto que me permita seguir aportando", concluyó.