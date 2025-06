Javi Rozada, tras ascender con el Avilés: "Mi prioridad es seguir, pero quiero ver a dónde va este proyecto"

Nunca lo quiso mencionar, pidió que ninguno de sus jugadores tocase el tema, pero al final lo ha conseguido. Javi Rozada (Oviedo, 1982) ha llevado al Avilés a Primera Federación. El ovetense suma el tercer ascenso de su carrera y, además, se mantiene invicto en play-off tras protagonizar un mes de infarto en el Suárez Puerta. Ahora, tras las celebraciones, analiza con LA NUEVA ESPAÑA todo lo ocurrido durante estas semanas, su futuro dentro del club, la Primera Federación y todo el trabajo que ha supuesto lograr el objetivo.

Ha conseguido la matrícula de honor.

Era el objetivo, poder pelear por esa matrícula. Nos costó durante la temporada, ha sido un año complicado, pero sabíamos que en estos cuatro últimos partidos podíamos optar a ella y fueron cuatro encuentros perfectos.

¿Se esperaba un resultado tan abultado en la final?

Nadie se espera algo así. Habría que mirar, pero creo que muy pocos equipos han ganado 6-0 una eliminatoria así. Se dio todo bien. En la ida aprovechamos cuando pudimos golpear, metidos dos goles seguidos que a ellos les dejó tocados, y en la vuelta el planteamiento salió perfecto. Sabíamos que iban a arriesgar, que se jugarían situaciones límite, y tenemos jugadores rápidos para aprovechar esos momentos.

¿En la eliminatoria ante el Antoniano se vio fuera en algún momento?

Cuando el penalti en el Suárez Puerta. En ese momento solo quise rezar y confiar a muerte en Álvaro. Tiene mucho mérito lo suyo. En ese momento lo estaba viendo todo negro, pensaba que la temporada se iba a acabar ahí, pero Álvaro ha demostrado que no solo tiene unas grandes condiciones como portero, también tiene una mentalidad de diez. Afrontó la situación con positivismo, teniendo claro que la iba a parar. No normal sería caerse, dejarse llevar… Pero tuvo la frialdad de sacar del foco al delantero rival, hacer que dudase, y luego realizó una gran parada. Y no me quiero olvidar de Javi Cueto, que si él no va a ese rechace el Antoniano la tenía para empujar.

Una de sus primeras decisiones como entrenador del Avilés fue volver a poner a Álvaro Fernández como guardameta titular.

Es verdad, pero no quiero ser hipócrita. No lo conocía mucho cuando llegué, sabía cosas de su carrera, pero en ese momento me ayudó mucho Edu Cortina. Fue mi apoyo y el que me comentó que iba a ser un portero con el que iba a estar cómodo. Estaba Davo Armengol también, un guardameta con mucho sentimiento hacia el club y que lo estaba haciendo bien. Fue una decisión que se tomó por pequeños detalles. Este año vi que, si le daba la capitanía y le hacía sentir importante, podía hacer grandes cosas.

Menciona ahora a Edu Cortina, con el que tiene una estrecha relación. ¿Cómo ha vivido usted todo lo que ha ocurrido con el pivote ovetense?

Para mi es lo más duro de este año. Si no fuera por Cortina quizás yo no hubiese fichado por el Avilés, porque cuando llegué para mí era muy importante tener gente de mi total confianza. Edu es un tio fuerte, ha pasado por muchas dificultades y es un luchados nato. Si algo me identifica con él es su personalidad y sus valores. Va a intentar estar bien para la próxima temporada y yo estaré siempre a su lado. Es mi extensión en el campo.

Cortina tiene un año más de contrato. ¿Cree que podrá contar con él para la próxima temporada?

Edu va a hacer lo que quiera. Se quitó del play-off porque no quería que se hablase de él, quiso poner el foco en el equipo. Fue él mismo el que me dijo que no quería ir convocado, que llevase a otro, y se pagó el avión de su bolsillo para estar en Sevilla. Me fio de él al 100% y mientras sea entrenador del Avilés va a hacer lo que él quiere. Es una persona madura que no va a mirar por su propio interés, mirará por el del club, porque tiene un sentimiento muy grande.

¿Cuál ha sido el momento más duro de este último mes?

Cuando me expulsaron ante el Antoniano. Lo pasé mal, porque hubo decisiones que te sacan del partido. Por decir un comentario del partido, del juego y sin faltar al respeto, me echaron. Tenía confianza máxima en Miguel Méndez, pero en partidos así el entrenador tiene que estar con sus jugadores. Además, ellos estaban incómodos con el tema de la expulsión. Fue el peor momento de todos.

Habla ahora de Miguel Méndez, su segundo entrenador. Durante toda la temporada ha dado mucha importancia a su staff.

Les debo muchísimo. Hemos hecho un gran grupo y les he cogido a todos mucho cariño, más allá del fútbol. Alex Garaot hizo un gran trabajo para preparar a los partidos, Miguel es el número uno en entendimiento del juego y desglosando partidos, Hugo Laviana nos dio una gran mejora muy grande en el tema condicional, Jacobo López fue clave para que los jugadores se recuperasen pronto e incluso se los llevó a su clínica para tratarlos fuera del club, Joaquín también ha estado muy involucrado, Javier Serna hizo mil viajes para ayudar al equipo, Abel Canteli vino a última hora y también nos vino genial… Tengo un staff buenísimo. Con Miguel y Hugo la relación es especial, los entrené en alevines y cadetes, y con Cantel los que más tiempo he compartido. Ascender con ellos tiene un significado especial

Tercer ascenso de su carrera y se mantiene invicto en play-off.

Los números son muy buenos. En los momentos importantes los detalles me han acompañado, pero pienso que si siempre pasa eso es porque hay gran trabajo detrás. Estoy muy orgulloso de ello. A los equipos que he entrenado los he subido a la primera. He tenido suerte de tener buenos vestuarios, algo clave para conseguir ascenso.

¿Se siente valorado dentro del fútbol asturiano? Sus cifras le colocan como uno de los mejores técnicos de la región.

Creo que en Asturias soy un entrenador valorado. A nivel nacional es verdad que me perjudique a mi mismo, tengo que hacer autocrítica. Cuando estuve en el fútbol profesional cometí errores, y no es lo mismo hacerles en el Avilés que en el Sardinero o en Vallecas. Este año creo que he demostrado que mi comportamiento ha cambiado, estoy convencido de que se ha visto. Me siento muy querido y respetado tanto en Asturias como fuera de la región.

Ahora llega la Primera Federación.

Estoy con ganas. Es una categoría en la que no he entrenado. Tengo ganas de seguir con el proyecto. Me tengo que reunir con Baeza para poner las bases de a donde queremos ir. Cuando fiche por el Avilés teníamos todos claro a donde se quería ir, al año siguiente también, y ahora quiero saberlo. Yo soy muy exigente conmigo mismo y quiero aportar el máximo al proyecto. Si el presidente y yo llegamos a un entendimiento, que entiendo que sí, entonces miraremos a donde queremos llevar al club.

¿Seguirá en el Avilés?

Siempre dije que mi prioridad es seguir ahí. El proyecto va en línea ascendente y con Diego nos entendimos el primer día. Este año sabíamos el objetivo. Hay que sentarse, mi prioridad es seguir en el Avilés. Todos tenemos que mirar por cada uno, lo mismo que la semana pasada, cuando me llamaron varios equipos, les dije que no era el momento de hablar, porque teníamos un partido a vida a muerte, ahora tendré que hablar con Diego y con la responsabilidad de que quiero crecer y volver al fútbol profesional.

¿Ha tenido ofertas?

Sí, he tenido dos. Hace dos semanas me llamó un equipo del sur y la semana pasada uno del norte.

Ayer se lo pregunté a Miguel Linares, director deportivo, y hoy se lo pregunto a usted. ¿Cuál debe ser el objetivo del Avilés en Primera Federación?

Cuando me siente con Diego Baeza te responderé. Somos un equipo recién ascendido, que nunca ha estado en Primera Federación y que encima hemos subido vía play-off, por eso me quiero reunir con él, para ver a donde queremos ir.

¿Tiene ya una lista posibles fichajes, en casa de que haya un proyecto importante en Primera Federación?

Miguel Linares y Antonio Cruz deben ser los que encabecen ese tema. Yo les pediré perfiles, porque quiero hacer un equipo que se parezca mucho a mi idea de juego, que repita esfuerzos y pueda presionar arriba; y el conocimiento que tienen ellos dos es brutal. Más que nombres pediré perfiles, para poder trabajar luego de manera cómoda.

¿Qué porcentaje de la actual plantilla cree que seguirá la próxima temporada?

No se quién tiene contrato y quién no lo tiene. Antes de saber quién seguirá quiero ver qué equipo queremos hacer, que perfiles vamos a tener y a partir de ahí empezar a poner las fichas en el tablero. Estoy muy orgulloso de la plantilla del año pasado, han sido unos grandes profesionales y han sabido superar momentos de dificultad. Estoy muy agradecido por su trabajo.

De la plantilla del ascenso le quería preguntar por Isi Ros. Dijo de él que era el jugador más especial que ha entrenado.

Isi Ros es un jugador tremendo. Alex me contó cosas de él, porque era el único del staff que le conocía de la anterior etapa. Me considero un entrenador que saca mucho rendimiento a sus jugadores y que sabe como llevarlos. Cada jugador es un mundo y hay que gestionarlo, tocarles la tecla ideal para sacar su mejor rendimiento. Con él la clave fue conectar en lo personal, para que estuviese a gusto. Nos empezamos a contar cosas y creamos cierto vínculo, lo que fue haciendo que subiese de nivel. Tiene un corazón enorme.

El Oviedo ahora quiere seguir sus pasos. ¿Cómo ve la eliminatoria ante el Almeria?

Hay que destacar la racha de Paunovic, que todavía no ha perdido ningún partido. También te digo, me hubiese gustado que perdiese uno, yo para esas cosas soy muy supersticioso. Al Oviedo lo veo bien, llega al play-off con una base muy sólida atrás. Calvo y Costas llegan en el mejor momento del año, Nacho Vidal está muy bien, Rahim ha crecido muchísimo, Pomares ya tiene la experiencia del año pasado… Tanto la defensa como el portero llegan bien a este tramo. Tengo confianza en Paunovic, los números que ha hecho son de ascenso directo.

¿Ve al Oviedo en Primera?

Me alegraría mucho sí lo acaban consiguiendo. A nivel personal me he criado en Oviedo, he entrenado en las categorías inferiores del club y hasta toque el primer equipo. Ayudé en un momento difícil, sobre todo en cantera, y saqué al equipo del último puesto. Me alegraría mucho por el sentimiento que he tenido hacia el club y por mis amigos, que a muchos de ellos les beneficiaría que el Oviedo ascienda.

¿Tiene alguna apuesta que deba cumplir tras ascender al Avilés?

Tengo una con uno de mis mejores amigos en caso de que ascienda también el Oviedo. Ya lo hice en el anterior ascenso, que yo conseguí la salvación con el Lealtad, que fue un milagro. Salimos del campo del Lealtad y vinimos hasta el Tartiere corriendo, son cerca de 50 kilómetros. Acabamos reventados. Si este año sube el Oviedo haremos lo mismo, pero desde Avilés, haremos la ruta Suárez Puerta-Carlos Tartiere.