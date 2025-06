Miguel Linares, director deportivo del Avilés: "El objetivo para la próxima temporada es consolidarse en la categoría"

No se calza las botas ni mete goles, pero Miguel Linares (Jaén, 1990) es uno de los grandes responsables del ascenso del Avilés. Desde las oficinas ha confeccionado un equipo que ahora estará en Primera Federación, a pesar de que en verano despertó alguna que otra duda. El arquitecto del ascenso blanquiazul atiende a LA NUEVA ESPAÑA para hacer un repaso del año y hablar del futuro del club avilesino, donde pide a la afición ser cauta.

-Ha costado, pero objetivo cumplido.

-No ha sido fácil, pero estoy súper feliz e ilusionado. Es nuestro primer año y conseguir el ascenso era algo que teníamos en mente, pero sabíamos que iba a ser difícil. Estos días se ha visto con equipos como el Numancia o el UCAM. Hemos conseguido algo grande, muy difícil, y ahora tenemos que cuidarlo. Estos días vamos a disfrutarlo, darnos unos días y, a partir de ahí ponernos a trabajar.

-Cuando fichó por el Avilés el equipo acababa de salvarse del descenso. ¿Se esperaba este cambio en menos de un año?

-Tenía esperanzas. El otro día con Antonio Cruz recordábamos la conversación que tuvimos antes de aceptar la oferta del Avilés. Si alguien ha creído en esto hemos sido nosotros. Recuerdo las primeras semanas, en las que la gente tenía ciertas dudas, pero nosotros teníamos claro que íbamos a construir un equipo que iba a optar a ascender. Nunca se puede garantizar, porque luego todo depende de los detalles y se ven equipos con presupuestos altísimos que no lo consiguen, pero se hizo un gran trabajo.

-¿Cuál ha sido el momento más duro de este año?

-Lo más complicado fue en diciembre. Después de haber estado la mayoría de la primera vuelta arriba acabamos fuera de esa zona, aunque empatados a puntos con el quinto y el cuarto. Irse a las navidades así, con malas sensaciones, fue el peor momento. Había cierta incertidumbre, porque ya no había margen de error. Por ello al final casi no hemos podido respirar.

-¿Y el mejor? No vale decir el ascenso.

-A partir de febrero. Conseguimos entrar en un estado de positividad, de compañerismo, que se respiraba que lo íbamos a conseguir. Los jugadores tenían muy interiorizada la idea del míster y Rozada ya conocía perfectamente a los jugadores. A finales de febrero empecé a ver cosas que me hacían sentir que ascender era posible.

-¿Tiene alguna espina clavada este año?

-Alguna hay, pero no es una espina, es algo que pasa todas las temporadas. Al final se han hecho veinte fichajes, es normal que algún jugador no rinda al nivel esperado. Convivimos con el error, forma parte del juego, de lo contrario no habría directores deportivos y habría matemáticos o estadísticos. No quiero personalizar en nadie, pero sí que es cierto que pese a que algunos jugadores no hayan dado su rendimiento, he interactuado con ellos y han llegado a reconocerme que no estaban en su mejor momento.

-Esta temporada se hicieron veinte fichajes. ¿Va a haber otra revolución para el estreno en Primera Federación?

-Dependerá de cómo vaya el periodo de renovaciones, de aquellos que tienen contrato y los que no y queremos que sigan. Queremos darle continuidad al bloque deportivo, soy partidario de darle estabilidad al bloque y de continuar con jugadores que consideramos que nos darán solidez en Primera Federación. Se harán fichajes, pero no tantos como el año pasado.

-Dígame cinco nombres del actual Avilés que apuntan a ser importantes para el próximo año.

-Hay muchos que se han puesto ellos mismo en esa situación. Álvaro Fernández ha sido determinante, Babin, Santa, Cueto, Natalio… Son jugadores muy importantes, que han marcado a la afición. También están Soler, Viti… No me podría quedar con cinco. Aquí lo importante es el grupo, y tenemos ejemplos como el de Callís o Momoh, que desde un rol secundario han sido muy importantes para el grupo

-¿Podría haber alguna venta este verano?

-Sería maravilloso. No tenemos ofertas, pero ojalá nos llegue alguna propuesta por un jugador. El Avilés, para seguir creciendo, necesita una visibilidad alta y un buen rendimiento de sus jugadores, porque eso también será bueno para nosotros. Creo que será complicado, porque en verano hay un abanico de jugadores amplio, pero yo estoy encantado de negociar con quién sea.

-¿Ya tiene su lista de deseos para este verano?

-Alguno sí que tengo. Conocemos muy bien la Primera Federación. Desde el principio hemos creído mucho en este proyecto y durante este año hemos ido mucho a diferentes campos de la categoría. De cara a planificar para el año que viene nos da tranquilidad. Yo tengo mi lista personal de deseos, pero ahora tendremos que unificar criterios, ver qué necesitamos y dónde podemos hacernos fuertes.

-¿En esa lista tiene a algún jugador asturiano?

-Quiero recalcar que, a pesar de llegar nuevos, hemos hecho un equipo bastante asturiano y con jugadores que eran de cerca de la región. Tenemos controlados a todos los jugadores asturianos de todas las categorías, pero no es una prioridad que sea asturiano para que acometamos el fichaje. La prioridad es el rendimiento y, si además es asturiano, genial. No vamos a traer a jugadores de aquí por traer, tienen que cumplir un perfil y un nivel. Dicho esto, hay muchos jugadores asturianos de nivel jugando en la categoría. Seguramente fichemos a alguno.

-¿Estar en Primera Federación puede favorecer las sinergias entre Sporting y Oviedo?

-Creo que sí, y tengo ganas de ello. Creo que los equipos asturianos tenemos que tener buena relación entre nosotros. Tras un año aquí ya conozco a la gente de Sporting y Oviedo y tengo un buen trato con ellos. Tenemos que sentarnos y ver qué situaciones se pueden dar. Estos días nos han llamado también clubes de Primera División para ofrecer a algunos de sus jugadores. Tenemos que ir con cautela, porque queremos futbolistas que nos aporten.

-¿Cuál debe ser el objetivo del Avilés en su estreno en la categoría?

-Todo objetivo que no sea consolidar la categoría sería un error. Soy muy contundente en esto. Está bien ser ambicioso, yo soy el primero en querer llegar al fútbol profesional, pero todo lo que sea ascender y no consolidarse sería un error. El objetivo del Avilés tiene que ser consolidarse como un equipo importante dentro de la Primera Federación. Y a partir de ahí construir. Cuando veamos que dominamos la categoría se verá hasta dónde se puede llegar, pero con muchísima cautela.

-¿Se ve con el Avilés en el fútbol profesional?

-Sí que me veo. Antonio y yo hemos estado cerca del fútbol profesional un par de veces y no tocó. Ahora sé que vamos a volver a estar ahí. Hay que ir con los pies en el suelo, poniendo cimientos sólidos, pero podemos seguir creciendo. Todavía queda lejos.

-¿Cómo es su relación con Javi Rozada? Se conocieron hace un año y ahora parece que se llevan bastante bien.

-Tenemos muy buena relación ahora. Era difícil que, nada más llegar, tuviésemos una relación magnífica, más conociendo su carácter y el mío. Hemos tenido una relación ascendente, que creo que es lo más positivo. Ahora se encuentra en el mejor punto. Tendremos debates estas semanas, pero la relación es muy buena.

-Si depende de usted la decisión, ¿le renovaría?

-Sí. Lo normal es darle continuidad a un proyecto que ha funcionado y a un entrenador que ha funcionado, como es el caso. Todavía no me he sentado con nadie a hablar del futuro, pero no pienso en otra cosa que no sea que siga en el banquillo.

-¿Usted va a seguir? Acaba su contrato en unas semanas.

-Esa es la idea. Me sentaré con Baeza y hablaremos algunas cosas, pero poner el foco en mi continuidad no tiene mucho sentido. Lo normal es que sigamos, que arreglemos las cosas en tres minutos con el presidente y que todo siga hacia adelante. Yo soy feliz en Asturias con el Avilés.