El MotiveMarket sopesa la disolución del primer equipo

El Motive Club Balonmano La Calzada atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia reciente. El descenso a División de Honor Oro ha marcado el cierre de una temporada compleja, con implicaciones que van más allá del plano deportivo y ahora estudia la posibilidad de disolver el equipo senior y mantener las categorías inferiores. En medio de esta incertidumbre, su entrenador, Alfredo Rodríguez, anunció ayer su salida del equipo. "Es el momento de separar nuestros caminos", afirmó Rodríguez.

La salida del técnico se produce en un contexto de máxima inestabilidad institucional. La presidenta del club, Alejandra Argüelles, ya había comunicado a comienzos de temporada su intención de dejar el cargo al finalizar el curso, una decisión motivada por razones personales y laborales. Por ahora, no ha encontrado un relevo para asumir la presidencia ni un respaldo económico que garantice la viabilidad del proyecto. La próxima semana ofrecerá una rueda de prensa en la que abordará todas estas cuestiones, entre ellas la continuidad del primer equipo.

Sobre la mesa está la posibilidad de disolver la plantilla senior y mantener únicamente la estructura de base, lo que supondría la desaparición del club de la élite y su permanencia en categorías regionales. Una opción que, sin haber sido confirmada oficialmente, gana enteros conforme se agota el tiempo y no aparecen soluciones. Las deudas, aunque "aún asumibles", como reconocía la propia Argüelles en una entrevista a este periódico en abril, se han ido acumulando. "Nunca estamos bien del todo. Siempre acabamos con déficit, algunos años más y otros menos, pero al final se va acumulando", advertía entonces. La situación también ha tenido un impacto directo en la plantilla. Según el propio Rodríguez, "prácticamente el 100% de las jugadoras no van a estar en el equipo el año que viene". Muchas de ellas ya han cerrado compromisos con otros clubes, algo que, en palabras del técnico, es "normal, ante una situación de cierta duda, pues las jugadoras tienen que buscar su camino, ¿no?". Y añadía. "Probablemente no se haya crecido en lo que significa la nómina de jugadoras", aludiendo a la dificultad de competir con presupuestos mucho más bajos que los de otros equipos de la Liga Iberdrola.

Desde su fundación en 1996, el Club Balonmano La Calzada ha sido una referencia del deporte femenino en Asturias. Su ascenso a División de Honor en 2016, la conquista de la Copa de la Reina en 2018 o sus participaciones europeas colocaron al barrio de La Calzada en el mapa del balonmano nacional. Pero todo ese legado se encuentra ahora en una encrucijada.

A falta de una confirmación oficial y a la espera de lo que comunique la presidenta en los próximos días, todo apunta a que el Balonmano La Calzada, actualmente MotiveMarket.com, tal y como se conoce podría desaparecer de la máxima categoría. La estructura de base se mantendría, pero el futuro del primer equipo está seriamente comprometido.