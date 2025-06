La travesía en bicicleta de montaña Degaña-Ibias, "una celebración del esfuerzo"

La presentación de la XXVI edición de la Travesía Degaña-Ibias "Memorial Vega", que se celebrará los días 21 y 22 de este mes de junio, comenzó con un vídeo con el que se pretendía ofrecer un pequeño sorbo del cóctel que los participantes disfrutarán en una carrera diferente, casi heroica por su naturaleza y su ubicación, en el suroccidente asturiano, en la que los 130 participante recorrerán durante dos días (la noche del sábado duermen en la escuela hogar de San Antolín de Ibias) el Parque Natural de las Fuentes del Narcea, Degaña e Ibias.

En ese vídeo con el que se introdujo a los asistentes a la presentación, en el Club LA NUEVA ESPAÑA, se destacó que la travesía Degaña-Ibias es "mucho más que una prueba de montaña", que se trata de "una celebración del esfuerzo" y que los que asisten viven "una experiencia única en contacto con la naturaleza". Una prueba que sigue adelante "a pesar de los desafíos organizativos" que representa y en la que salen a relucir los mejores valores del deporte: "El compañerismo y la superación del reto personal".

La presentación contó, además de con el secretario del club, Jaime Gareth, que hizo de moderador, con la alcaldesa de Ibias, Gemma Álvarez; el teniente de alcalde de Degaña, Luciano Villanueva; el presidente de la Federación Asturiana de Ciclismo, Manuel Prieto; y con el presidente del club ciclista Btt El Rozón, Miguel Ángel Fernández. El presidente de la territorial, Manuel Prieto, quiso agradecer el esfuerzo de estar 26 años sacando adelante esta prueba: "No es fácil", aseguró.

La alcaldesa de Ibias, por su parte, también quiso reconocerles el esfuerzo: "Sé lo duro que es". Gemma Álvarez añadió que se trata de una prueba "que no se puede abrir a más gente", algo que la hace también especial: "Si no fuera así perdería su esencia". Luciano Villanueva, en representación de Degaña, reconoció que la organización merece "mucho más de lo que les damos", por lo que les dijo "gracias": "Espero que no se cansen y que sigan otros 20 años".

El presidente del club insistió en esa esencia que hace que para ellos sea "igual el que llega primero y que el que llega el último": "Lo que me costaría poner el chip prefiero gastarlo en tortillas", añadió Miguel Ángel Fernández, que, a pesar de todo, es consciente de que probablemente el año que viene regresará la travesía.