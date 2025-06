El Alimerka, feliz ante su llegada a un Palacio de los Deportes que ha quedado "espectacular": "Es el momento del baloncesto en Oviedo y en toda Asturias"

Fernando García, "Ferdi", director general del Alimerka Oviedo Baloncesto, lleva unos días de mucho ajetreo. El final de una temporada supone el inicio de la siguiente, con lo que conlleva. A todo ello se une la primera toma de contacto con el renovado Palacio de los Deportes de Oviedo, que será la casa del primer equipo del OCB la próxima temporada.

¿Qué le ha parecido el Palacio de los Deportes al verlo acabado?

Supera las mejores expectativas que teníamos y que podíamos imaginar. Va a ser el más bonito de toda la Primera FEB, sin duda. Es mucho mejor de lo que nos esperábamos. Una vez que lo pisas y entras las sensaciones y las vibraciones son espectaculares. Estamos alucinando. Hay que felicitar al Ayuntamiento de Oviedo por este proyecto porque de verdad es que son unas instalaciones fantásticas.

¿Qué aforo tiene?

5.465 espectadores.

¿Estará cerca el aficionado al baloncesto de la pista de juego?

Sí. Los laterales están muy cerca de la pista y lo verán casi igual que en Pumarín pero en unas instalaciones más adecuadas. Los fondos están un poco más lejos, pero intentaremos arreglarlo.

¿Están preparados para un cambio tan importante?

Sí, claro, preparados y con ganas. Estamos exultantes, esto va a poner al club en una dimensión diferente de la que hemos estado en nuestros 21 años de historia. Nos da muchas posibilidades para crecer. Es el momento del baloncesto en Oviedo y en toda Asturias.

Mucha gente piensa que el Palacio es el fin de los proyectos deportivos en Oviedo y que también puede serlo del OCB. ¿Le preocupa?

No es el momento de eso. Este Palacio no tiene nada que ver con ese otro Palacio. Es un momento de alegría, de optimismo, en Oviedo y en Asturias hay afición al baloncesto y al deporte. Lo que se va a vivir en el Palacio trasciende a un partido. Quiero decir también que va a ser la casa de todo el deporte, no solo del baloncesto. No me entra en la cabeza que alguien no vea que esta es la oportunidad de poner al baloncesto de Asturias a otro nivel y lo vamos a conseguir acompañados de todos los aficionados al deporte y al baloncesto de toda la región.

¿Cómo y cuándo será la campaña de abonados?

Puedo decir que va a ser la más importante de nuestra historia y que esperamos tenerla lista a finales de junio. Ahora estamos trabajando sobre el terreno, haciendo un mapeo, viendo cómo sectorizar, pero el corazón de la campaña de abonados ya está y pronto va a empezar a latir en el Palacio.

¿Harán una política de precios para que más gente se pueda acercar a los partidos del Alimerka?

Sí. Tenemos definidos los segmentos de público a los que queremos llegar, también queremos tratar bien a la gente que lleva acompañándonos todos estos años y dar valor a nuestra cantera, nuestras escuelas y los colegios vinculados. También dar valor a las familias y hacer un precio para ellas porque será un espectáculo para disfrutar en familia. Queremos a su vez abrirnos al resto de clubes de la ciudad y de toda Asturias para que nos acompañen en esta nueva andadura. Otro objetivo es tener presencia en el barrio y que esa gente que alguna vez pensó que el baloncesto es un espectáculo chulo sepa que tiene su sitio en el Palacio.

¿Será más barato?

Sí. El objetivo es aumentar nuestra masa social y es lo que va a dar sentido al proyecto. Somos ambiciosos, con esto no queremos decir que el dinero no sea importante, pero sí que si aumentamos nuestra masa social crecerán también nuestros recursos para tratar de hacer un equipo más competitivo.

¿Se han marcado un objetivo para esa campaña de abonados?

Triplicar nuestro número actual de abonados y llegar a los 3.000. También nos gustaría conseguir algún lleno en el Palacio.

¿Son optimistas en cuanto al nivel que pueda dar el equipo?

Queremos mejorar y se está trabajando en renovar a la gente que pretendemos que siga, luego trataremos de acertar en los fichajes. Si lo conseguimos, eso va a ayudar a hacer de los partidos del OCB en el Palacio un espectáculo que nadie se va a querer perder.

¿El Palacio supone más recursos económicos?

Sí porque nos pone en una dimensión diferente como club, nos permite dar más visibilidad a las empresas que nos llevan ayudando muchos años. Hay empresas que no pueden no estar en el Palacio, y espero que lo hagan de la mano del OCB. La respuesta hasta ahora está siendo muy positiva.

¿El OCB será ACB?

Ver el Palacio acabado cumple parte de un sueño, verlo lleno es otro y puestos a soñar, si vamos cumpliendo sueños, ¿por qué no llevar al baloncesto asturiano donde se merece?