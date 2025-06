Cruel eliminación de El Gaitero Rodiles, que se despide en la prórroga del ascenso a la máxima categoría femenina del fútbol sala español

Enorme palo a El Gaitero Rodiles Fútbol Sala, que se despidió del ascenso a Primera División, la máxima categoría femenina del fútbol sala, de la forma más cruel posible. El conjunto de Villaviciosa, que se había impuesto 5-2 en la ida con mucho esfuerzo y gran juego, vio cómo todo se iba por la borda en la localidad catalana de Esplugues de Llobregat, donde las locales remontar y se acabaron imponiendo por 8-3.

La cosa no empezó bien y ya al descanso las catalanas habían igualado la eliminatoria, ganaban entonces por tres goles a cero. La segunda parte la cosa no mejoró, el Esplugues se adelantó de nuevo por dos veces pero el equipo asturiano se las apañó para nivelar de nuevo el cruce con tantos de María Casado y Ángela María Batista. Este último tanto envió el partido a la prórroga (5-2), donde las locales no dieron opción.