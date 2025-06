Movimientos dentro del Avilés: un entrenador del club podría dejar su puesto (pero seguirá desde las oficinas)

Tras cerrar la temporada empiezan los movimientos dentro de las oficinas del Avilés. El primero de ellos podría afectar a su actual director general y, a la vez, entrenador del primer equipo femenino, Pedro Arboleya. Tras el paso de Natalia González de las oficinas del Avilés a las del Oviedo, Arboleya pasó a ocupar los dos cargos, situación que se mantuvo durante la segunda mitad de esta campaña. Ahora, con el cierre del curso, se está estudiando su situación. Con el equipo en Primera Federación el trabajo como director general aumenta y, si durante estos meses ya era difícil compatibilizar ambas facetas, tras el ascenso se complica más si cabe. Por ello todo apunta a que Arboleya dejará los banquillos para centrarse en el trabajo en los despachos. La decisión no está tomada al 100%, pero todo hace indicar que así será.

La decisión de que Pedro Arboleya fuese director general se tomó para no realizar cambios bruscos a mitad de temporada. El ovetense lleva varios años en la entidad blanquiazul, siempre como entrenador, por lo que conoce de primera mano todo lo que supone el club avilesino. Más allá de su labor en los banquillos, en su faceta fuera de los terrenos de juego ya trabajaba dentro del mundo de la gestión como director financiero en una empresa de la comarca. Por ello, su adaptación a la dirección general del Avilés ha ido a pedir de boca y todo apunta que seguirá dedicándose en exclusiva a esas funciones.

Lo que está claro es que, para la próxima campaña, no seguirá compaginando la dirección general del club y el banquillo del Femenino. Tras el ascenso a Primera Federación el nivel de papeleo y de trabajo en las oficinas ha aumentado, por lo que sería muy complicado sacar hueco para las dos funciones. De hecho, desde que se anunció su nuevo puesto apenas ha podido descansar, ya que cuando no estaba con el Femenino estaba acompañando al primer equipo masculino. Ese nivel de exigencia aumenta con la promoción, lo que hace incompatible tener los dos cargos.

Este no será el único cambio que se vivirá en el equipo femenino del Avilés, que consiguió la pasada campaña una salvación holgada en Segunda Federación, coronándose como el segundo mejor equipo femenino de Asturias. El preparador físico, Andrés Pérez, y la fisioterapeuta, Sofía Campillo, no continuarán en la disciplina blanquiazul. A nivel interno también se harán varios movimientos. Además, el club debe afrontar la continuidad de la plantilla, ya que, según ha ido comunicado el club con cada fichaje/renovación, todas las jugadoras firmaron un año de contrato. Por el momento no se ha realizado ningún movimiento al respecto, a pesar de que hace un mes que ha terminado su temporada.