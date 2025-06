El equipo de Gijón que rechaza la plaza Oro y dejará de jugar en un categoría nacional

Tras nueve años compitiendo en la élite del balonmano femenino español, el club Balonmano La Calzada, o Motive.co Gijón, ha tomado una de las decisiones más difíciles de su historia: renunciar a la categoría Oro tras consumarse el descenso de la Liga Guerreras Iberdrola.

El club renunciará a la categoría Oro:

“Una vez confirmado el descenso tras nueve años en la máxima categoría, el club ha tomado la decisión de no salir en la categoría Oro. ¿Las razones? Principalmente económicas. Llevamos años sufriendo económicamente, y no es que llegáramos mal, es que directamente no llegábamos. Llega un momento en que, aunque estemos muy fuertes, ya no podemos con la pelota que se va haciendo cada vez más grande”.

La categoría Oro “es un lobo con piel de cordero”:

“La categoría Oro, con todo el respeto hacia la Federación, es un "lobo con piel de cordero": tiene unas exigencias económicas similares a la Iberdrola, pero sin el reconocimiento ni los apoyos que conlleva estar en la máxima categoría. Con menos patrocinadores y menos subvenciones, sería aún más difícil”.

Una decisión triste pero responsable:

“Sabemos que es una decisión dolorosa y triste para el deporte, para Gijón, y para todas nosotras. Pero sinceramente, no vemos forma de seguir. Quizás otras personas lo harían mejor, no lo sé. Yo, que ni siquiera soy administradora ni nada de eso, llego hasta aquí. Trabajo por cuenta ajena y tengo otras responsabilidades, pero estoy orgullosa de lo que hemos hecho. Me voy —bueno, no me voy— sin ningún cargo de conciencia”.

Situación de la directiva:

“En diciembre convocamos elecciones y no se presentó nadie. Así que tenía dos opciones: irme y dejar al club sin primer equipo y sin estructura, o seguir un año más. He decidido continuar, al menos esta próxima temporada, para intentar mantener la base y todo lo que se ha trabajado durante estos años. No quiero tirar la toalla ni dejar tiradas a las niñas y niños de las escuelas. Vamos a replegar alas. El primer equipo no saldrá en ninguna liga nacional. Si conseguimos reunir un grupo de chicas senior que quieran jugar, sacaremos un equipo en categoría territorial. Si no, continuaremos solo con la base”.

Plan de futuro:

“Ahora mismo nos toca trabajar en afianzar a las niñas que ya están en el club y seguir creciendo en las escuelas. Es verdad que ahora tenemos más energía para dedicar a la base, porque el primer equipo absorbe mucho”.

Posible desaparición del club:

“¿Riesgo de desaparición? No. Lo que pasa es que mucha gente identifica el club con el equipo de División de Honor, pero eso era solo una parte. El club es mucho más: hay categorías base, escuelas... Y esas estructuras tienen ayudas distintas a las del primer equipo. Económicamente, la base tiene sustento, así que mientras haya niñas que quieran seguir jugando, nosotras seguiremos trabajando para que puedan hacerlo”.

Subvenciones y las deudas:

“Respecto a las subvenciones: las que llegan con un año de retraso están destinadas a cubrir el déficit de la temporada anterior. El club tiene deuda, no saldo positivo, así que ese dinero servirá para compensar al menos lo que arrastramos. La deuda para mí, como persona física, sería impensable. Pero con el plan que hemos elaborado —hablando con patrocinadores, colaboradores y revisando las ayudas públicas— creemos que en uno o dos años podremos dejar el club a cero y mantener la base en funcionamiento”.

Patrocinadores actuales y futuros

“Con algunos patrocinadores del año pasado ya he hablado. Les he trasladado nuestro nuevo planteamiento para ver si quieren seguir colaborando y en qué medida”.

Cesión de la plaza:

“Mucha gente cree que puedes venderla, pero no. Ahora simplemente renuncias, y la Federación decide a quién se la asigna. Nosotras no pintamos nada ahí ni recibimos nada a cambio. Ellos aplican sus criterios, normalmente eligen entre equipos que descendieron o no lograron el ascenso".

Las cosas que cambiaría:

"Si volviera cinco años atrás cambiaría un montón de cosas, no solo en el balonmano, también en mi vida. A veces da rabia equivocarse, pero lo que más me frustra es no haber hecho ciertas cosas como yo realmente quería, sobre todo cuando después soy yo quien tiene que asumir las consecuencias”,

Sobre el despido de Algorri:

"Lo hubiera hecho de otra manera, pero en ese momento te dejas llevar por opiniones del grupo, porque estás sobrepasada. Yo no me dedico a esto, muchas cosas me pillaron de novata y he tenido que aprender a base de golpes”.

Experiencia positiva a pesar de todo:

"No soy la misma persona que hace dos o tres años. Me llevo canas, sí, pero también mucho crecimiento personal".