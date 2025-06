La jugadora de baloncesto asturiana Carlota López sube de nivel en Estados Unidos

Carlota López (Mieres, 2005) cambia de equipo en su aventura en Estados Unidos. La asturiana, que viene de hacer una temporada espectacular en su primer año en Estados Unidos, jugando en las filas de la neoyorquina Monroe University, de división 1 de la NJCAA, ha decidido finalmente escuchar una de las ofertas que tenía y dar un salto en cuanto al nivel de la liga en la que competirá.

La mierense cambia de Universidad, sumándose a la Walsh University, de Ohio, con cuyo equipo disputará la NCAA II. "Cuando acabé, mi entrenadora me preguntó si me iba a quedar, le dije que sí, ella no se esperaba que me quedara, de hecho, todos pensaban que me iba", explica Carlota, ahora en Mieres tratando de ultimar todo el papeleo que le exige el traslado. El cambio de decisión estuvo muy relacionado precisamente con su entrenadora: "Me llamó y me dijo que se iba, yo le pregunté qué debía hacer y me dijo que aprovechase las oportunidades que tenía".

Tras estudiar bien las ofertas que se le presentaron, Carlota acabó por decidirse, hace solo dos días, por la Walsh University de Ohio. Una decisión muy meditada: "Tenía ofertas de NCAA I, pero quiero empezar en NCAA II y ver cómo estoy. Hablé con el entrenador de allí y me dijo que voy a ser la base del equipo. Me garantizó minutos y que teníamos equipo para hacer una buena temporada".

Es su segundo año de Universidad, además del deporte, la mierense está haciendo la carrera de Business Administration, algo similar a lo que sería en España Administración de Empresas. "Me convalidan las asignaturas y es una universidad con buen nivel académico", cuenta la jugadora, que contará con una beca completa para sus estudios. Una nueva aventura para Carlota que dará comienzo el próximo 18 de agosto.

Asturianas en la NCAA

Además de la jugadora mierense, otras dos asturianas, Marta Suárez e Inés Noguero, seguirán la próxima temporada jugando en Estados Unidos. En su caso en la NCAA I. La ovetense Marta Suárez jugó la pasada temporada en las California Golden Bears, con las que disputó el conocido como "March Madness", el torneo nacional universitario de baloncesto de Estados Unidos al que acceden los mejores equipos.

En ese mismo torneo estuvo la otra asturiana que juega en Estados Unidos, Inés Noguero, en este caso con las Georgia Tech Yellow Jackets. La hija de Pablo Noguero, jugador del Gijón Baloncesto, con el que alcanzó la ACB, estudia en la Universidad de Georgia Tech Ingeniería Biomédica. Tanto Marta como Inés han sido habituales en los equipos de categorías inferiores de la selección española.

Salvadores, al Gernika

La ovetense Ángela Salvadores seguirá la próxima temporada en Liga Femenina, pero cambia el Estudiantes por el Lointek Gernika Bizkaia.