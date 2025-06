La Federación Asturiana de béisbol y sófbol convocará a la asamblea para votar una moción de censura

La Federación Asturiana de Béisbol y Sófbol vive una situación de crisis debido a la decisión de seis de sus asambleístas de presentar una moción de censura contra la actual presidenta de la entidad, Cristina Tuya. Para llevar a cabo esta moción de censura es necesario convocar una Asamblea Extraordinaria, algo que el grupo de asambleístas que la promueven ya solicitó el 8 de mayo. La Federación, sin embargo, no admitió esa convocatoria por "defecto de forma".

Ese defecto de forma se solucionó y la presidenta de la Federación, en conversación con LA NUEVA ESPAÑA, aseguró que la Asamblea "se convocará en unos días". "Se va a proceder a la convocatoria, la Federación ha contratado a un gabinete jurídico para que nos envíe toda la documentación", añadió. Tuya confirmó que la razón por la que se desestimó en primera instancia fue "un defecto de forma", pero insistió en que "la moción se va a votar".

Para que prospere la moción

La presidenta de la Federación detalló a este periódico que la Asamblea está formada por once miembros y que son seis de ellos los que han convocado al órgano extraordinario. Para que prospere la moción de censura tienen que tener un 60% de los votos, es decir siete de los once. Tuya no quiso entrar a valorar las razones que han llevado a estos asambleístas a adoptar esta postura, pero sí que reconoció estar "disgustada". "Ha sido una sorpresa y una decepción con las personas que la plantean, algunos de ellos son personas que no han trabajado nunca por la Federación. Varios ni se han pasado por ella", añade una presidenta que insiste en que todo esto ha sido "una sorpresa" y muy desagradable: "Me ha disgustado muchísimo".

La otra candidatura

En el otro lado, Silvia Cecilia Rísquez, que no es miembro de la Asamblea, es la persona que los impulsores de esta moción de censura proponen para liderar a la Federación. Entre las razones que esgrime para remover a la actual presidenta cita que "no se trata a todos los clubes de la misma manera" y que hay una gran "desorganización en las competiciones". "La comunicación entre los diferentes estamentos es escasa, falta planificación, no hay proyecto y se nota un gran estancamiento", añade.

Todo ello, según la que pretende ser candidata alternativa, hace que "Asturias sea la última" en este deporte en España, siendo una de las comunidades que tiene mejores instalaciones. Ella procede del Club Junior, de Gijón, y añade que su única intención es "que se vote", ya que explica que los promotores de la moción de censura aún no han tenido conocimiento de cuándo se va a celebrar la Asamblea Extraordinaria.