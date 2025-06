Más de 150 aficionados viajarán hoy a Llerena: "La ilusión es enorme"

El conjunto maliayés disputa hoy en tierras extremeñas a las 19 horas el partido de ida de la eliminatoria final por el ascenso a Segunda Federación, la primera categoría nacional del balompié español. El campo Fernández Robina de Llerena, en Badajoz, será el escenario de una cita trascendental ante el Llerenense, un rival inédito hasta la fecha para los de Villaviciosa y que pondrá a prueba su solidez fuera de casa. El objetivo: llegar con vida al partido de vuelta, que se jugará en Les Caleyes el próximo fin de semana.

"Va a ser un partido súper complicado porque es un equipo muy físico, con mucho juego directo y un campo de dimensiones reducidas", analiza Luis Arturo, entrenador del Lealtad, que no esconde la dificultad del reto. A eso se suma el factor climático: se esperan temperaturas por encima de los 35 grados, algo que podría condicionar el desarrollo del encuentro. "No quiere decir que nosotros no estemos preparados, pero es evidente que ellos están más habituados y la hidratación va a ser clave", señala.

Resistir en Llerena para soñar en Les Caleyes

Aun así, el técnico confía plenamente en las fortalezas de su equipo. "Estamos en un buen momento. La fortaleza mental que tiene este grupo será fundamental. Este tipo de partidos requieren saber sufrir, tener orden, estar concentrados y también ser valientes. Tenemos que atacar la portería rival y hacer que también corran hacia atrás. Ellos deben preocuparse por nuestro ataque", asegura. La consigna está clara: sacar un resultado positivo que permita decidir la eliminatoria en casa. "Todo lo que sea no perder en Llerena será un resultado extraordinario. Dejarlo todo para Les Caleyes sería muy bueno. Y subir en casa sería una felicidad increíble", admite el entrenador, que apela a la fórmula que tan bien ha funcionado en este play-off: paso a paso, con los pies en el suelo, pero sin renunciar a nada.

Ilusión en el vestuario

En el vestuario se respira ilusión. "El grupo tiene un ambiente increíble. Los chavales están con la moral por las nubes, convencidos de las posibilidades que tenemos. Somos muy conscientes de nuestras limitaciones, pero también de nuestras virtudes, y eso en un equipo es clave", añade el técnico.

El apoyo de la afición será otro de los grandes motores del equipo en Extremadura. Unos 150 seguidores del Lealtad se desplazarán hasta Llerena para animar a los suyos, muchos de ellos por cuenta propia y otros en un autobús fletado por los Black Boys. "Es un esfuerzo enorme, que agradecemos muchísimo. Son un grupo de animación increíble. Ya lo demostraron en Mieres y en Mareo, y no tengo ninguna duda de que nos volverán a empujar. Para nosotros su apoyo es una fuerza enorme", destaca el técnico.

La eliminatoria se resolverá dentro de una semana en Les Caleyes, donde el Lealtad espera contar con un ambiente a la altura de la cita. Primero, eso sí, toca resistir y competir en Llerena, ante un rival que también llega lanzado y con el ascenso como única meta. Un último esfuerzo separa a los negrillos del regreso al fútbol nacional.