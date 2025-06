el gijonés que representará al Principado en el Campeonato de España de Tenis Alevín

Alejandro Domínguez Alegre, de solo 12 años, se ha proclamado campeón de Asturias de tenis en categoría alevín y será el encargado de representar al Principado en el Campeonato de España, que se disputará del 21 al 28 de junio en la prestigiosa Academia Sánchez-Casal, en Barcelona. El joven talento competirá tanto en la modalidad individual como en dobles, donde formará pareja con un jugador de otra comunidad, ya que solo los campeones regionales pueden acceder a esa fase.

Una temporada exigente y llena de kilómetros

Su clasificación llega tras una temporada especialmente exigente, con un calendario repleto de retos que ha llevado a Alejandro a jugar más competiciones fuera de Asturias que dentro. A ello se suma un plan de entrenamientos de alto nivel: entrena seis días a la semana, con dos horas diarias de tenis y preparación física los lunes, miércoles, viernes y sábados. En total, 16 horas semanales de esfuerzo, sin contar los fines de semana de torneos.

"Estoy supermotivado de que llegue el Campeonato de España y tengo muchas ganas de jugarlo. Estoy muy feliz y satisfecho. ¡Quiero jugarlo ya!", cuenta con entusiasmo Alejandro, que destaca no solo por su excelente técnica —especialmente su revés a una mano, muy poco común en su edad— sino también por su madurez dentro y fuera de la pista. Quienes lo conocen resaltan su inteligencia táctica y su temple competitivo, rasgos poco habituales en jugadores tan jóvenes.

Detrás de su éxito hay también una historia de esfuerzo colectivo y superación. Su entrenadora, Rosa Domínguez, ha atravesado problemas de salud durante esta temporada, pero nunca se apartó del grupo. Incluso en los momentos más delicados, continuó dirigiendo sesiones por videollamada y se mantuvo cerca de sus jugadores. "Los críos son auténticos gladiadores", afirma emocionada, convencida de que parte de los logros de este año se explican por esa fortaleza compartida en la adversidad.

Un campeón que no se detiene

Y es que no todo ha sido fácil. Las condiciones de entrenamiento no siempre han sido las ideales. El grupo ha tenido que trabajar muchas veces en una pista exterior con escasa iluminación, pero ni eso frenó su avance. Alejandro se llevó el título individual con autoridad, venciendo en semifinales por 6-3 y 6-1, y en la final por 6-2 y 6-2. En dobles, junto a su compañero habitual, fue subcampeón de Asturias.

"Esta temporada empezó siendo dura, pero supimos salir de ello", reflexiona el joven deportista, cuya capacidad de sacrificio, constancia y pasión por el tenis han sido claves para alcanzar este nivel. "No me sacrifico, lo hago porque me encanta", añade convencido, dejando claro que su compromiso nace del disfrute y no de la obligación.