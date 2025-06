El futuro de dos de los protagonista del ascenso del Avilés, en el aire: así está la situación

Tras una semana en la que se han asentado las primeras bases del proyecto del Avilés en Primera Federación, empiezan a darse los primeros en cuanto a planificación deportiva se refiere. Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar Miguel Linares, recientemente renovado como director deportivo, será el futuro de Soler y Mecerreyes. Tanto el lateral derecho como el centrocampista no han llegado a la cantidad mínima de minutos para renovar de manera automática y, a pesar de ello, el club no anunció su baja. Sobre la mesa está la opción de que continúen, aunque la decisión no está tomada. Todo dependerá del mercado y de las opciones que vayan apareciendo a lo largo del verano para ambos puestos.

Hace unos días, el Avilés comunicó los jugadores que no continuarán en el club para el estreno en Primera Federación y cuáles seguirán siendo blanquiazules un año más. En ese momento llamó la atención que ni Mecerreyes ni Soler salían en ninguna de las dos listas, quedando en una especie de limbo. Ambos fueron importantes a lo largo del curso, pero el centrocampista avilesino, que llegó de la mano de Javier Vidales, acababa su vinculación y Soler no llegó a la cantidad mínima de minutos para renovar. Tras gozar de gran protagonismo durante esta campaña, los dos jugadores tienen como prioridad seguir en la disciplina blanquiazul, donde se han encontrado muy a gusto esta campaña.

Desde el Avilés aún no se ha tomado una decisión al respecto. La pasada semana hubo una reunión entre entrenador, director deportivo y presidente, pero en ella no se trató la continuidad de Mecerreyes y Soler. Tras unos días en los que se está tratando de asentar las bases del proyecto, durante las próximas semanas se empezarán a tomar las primeras decisiones a nivel de plantilla. Desde el Avilés no se quieren tomar decisiones precipitadas y barajarán todas las opciones posibles antes de ofrecerle la renovación a los dos futbolistas. El mercado en Primera Federación es amplio y se estudiarán todos los escenarios antes de lanzarse a la piscina.

Soler ha sido, durante esta campaña, un fijo en el puesto de lateral derecho del Avilés. Una grave lesión en su cabeza lo apartó durante un mes de los terrenos de juego, al igual que unos problemas físicos en la primera vuelta, pero siempre que ha estado disponible ha sido una pieza clave para Javi Rozada. Mecerreyes, único avilesino de la plantilla, ha ido rotando a lo largo del año, combinando épocas donde era titular con encuentros donde salía como revulsivo.