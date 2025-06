El exótico destino de un exjugador del Avilés: ficha por un equipo de Primera División

Los ya exjugadores del Avilés buscan nuevo destino tras conocer que no seguirán en la disciplina blanquiazul de cara al estreno del club en Primera Federación. Uno de los jugadores que no continuará defendiendo la camiseta blanquiazul es Erlantz Palacín, que recaló en el Suárez Puerta cedido en el mes de enero por parte del Athletic Club. No contó con excesivo protagonismo, sumando tan solo 23 minutos, y regresó a la disciplina bilbaína, donde acababa contrato. Ahora el jugador vasco es nuevo jugador del FC Kosice, equipo que milita en la primera división de Eslovaquia.

Aunque el Avilés movió cielo y tierra para encontrar, en los últimos días del mercado invernal, un jugador para el puesto de lateral derecho, la rápida recuperación de Soler hizo que Palacín no tuviese apenas protagonismo con el conjunto blanquiazul. De hecho, el defensor vasco tan solo se vistió la camiseta avilesina en dos ocasiones, ante la Gimnástica de Torrelavega y contra el Ávila. En las últimas semanas de la temporada casi no participaba en los entrenamientos con sus compañeros y se ejercitaba al margen.

Ahora, tras no continuar en la disciplina del Athletic Club, club que poseía sus derechos, Palacín ha decidido salir al extranjero para continuar con su carrera en Eslovaquia. La pasada temporada quedó quinto en la primera división del país, a más de treinta puntos del líder, el Slovan de Bratislava.