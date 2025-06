El portero del Lealtad habla antes de La Final: "Si hay equipo que lo pueda hacer, somos nosotros"

El Lealtad ya sabe lo que es remar contracorriente. Y lo hará una vez más este domingo en Les Caleyes, donde se jugará el ascenso a Segunda Federación tras la derrota por la mínima en Llerena. Un gol de penalti que dejó tocados, pero no hundidos. El portero Juan Junquera, pieza clave del equipo, lo tiene claro: “Nos trajimos un resultado desfavorable de un campo muy complicado, pero salimos vivos. Ese gol de penalti es el que tenemos que remontar, y si hay un equipo que lo puede hacer, somos nosotros. Ya lo hicimos en las dos eliminatorias anteriores”.

Junquera, en su segunda temporada en el club, defiende que el grupo ha demostrado tener carácter para los momentos decisivos. Y sobre la acción que decidió el primer partido no esconde su frustración: “Para mí el penalti no fue justo. Las imágenes lo muestran. Estábamos haciendo un partidazo, muy sólidos atrás, y generando. Me faltó muy poco para pararlo, y eso da más rabia aún. Hay una foto que se ve que estoy a punto”.

Juan Junquera / Guille Gómez

“Luis Arturo cree plenamente en este grupo”

El técnico Luis Arturo, que llegó a mitad de temporada, ha sabido ganarse al vestuario. “Nos transmitió muchísima confianza desde el primer día. Nos dijo que estaba encantado con el grupo humano que formamos, que nunca había visto un vestuario igual y que estaba tranquilo porque sabía que este equipo iba a subir. Esa confianza se nota en el campo”, destaca Junquera.

El portero gijonés cree que el secreto no está en cambiar, sino en insistir: “Tenemos que ser nosotros mismos, como venimos haciendo. Esa es la fórmula que nos ha traído hasta aquí”.

Una afición que no falló ni en el calor de Badajoz

Más de 150 aficionados del Lealtad viajaron a Extremadura en autobuses que salieron de Villaviciosa a las doce de la noche del sábado. “Una locura. Llegaron a las nueve de la mañana y aun así eran los que más se escuchaban en el campo. Me dio hasta pena por ellos, por todo el calor que pasaron y lo poco que pudieron dormir. Lo de la vuelta en casa va a ser increíble, me pone la piel de gallina solo de pensarlo”.

Junquera es graduado en Derecho y con máster en Abogacía. Tras un tiempo en un despacho, ahora trabaja en una empresa de energía solar. Combina su profesión con el fútbol, donde quiere seguir escribiendo historia con el Lealtad. El domingo tendrá una nueva oportunidad.