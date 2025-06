Un ascenso con el Avilés y un campeonato de España con el Sporting: así ha sido el año redondo para la familia Lorenzo

Dice el refrán que vale más heredarlo que comprarlo. Si no, que le pregunten a la familia Lorenzo. Natalio y Bruno han firmando un año soñado, cerrándolo por todo lo alto. El padre ha llevado a su Avilés, luciendo el brazalete de capitán, a Primera Federación, mientras que el hijo ha liderado al benjamín del Sporting, también como capitán, hasta proclamarse campeón de España el pasado fin de semana en Zaragoza. LA NUEVA ESPAÑA reúne a ambos para analizar una temporada redonda. "Sufro mucho más por él, que por mí", reconoce el delantero blanquiazul, que desde la grada ahora ve el crecimiento de un Bruno que vivió el ascenso avilesino desde la distancia. "Me volví loco celebrando los goles, mis compañeros flipaban", asegura.

"La verdad que me divierte mucho verlo, ver que se lo pasa bien jugando al fútbol. Eso sí, me pongo más nervioso que cuando juego yo. En el campo manejas tú toda la situación, pero desde fuera sufro mucho", reconoce Natalio, que este fin de semana estuvo junto a su mujer en Zaragoza para animar a Bruno. "Se pasa mal ¡eh!, no te creas. Estás pendiente de todo, de que no le pase nada, de que no tenga una lesión… No quieres que después del partido estén tristes", confiesa el valenciano.

Lo mismo que le pasa al padre, le pasa al hijo. Y es que Bruno, desde la distancia, sufrió como el que más durante el encuentro del Avilés ante el Rayo Majadahona, partido que a la postre dio el ascenso a Primera Federación. El pequeño no pudo estar en el Suárez Puerta para ver el encuentro, ya que ya estaba con sus compañeros del Sporting. Decidió que lo primero era el compromiso con su club. "Al final, el partido contra el Majadahonda lo podía ver por la tele, pero no quería perderme el campeonato", afirma el rojiblanco, que tuvo en su madre a su mejor aliada para estar pendiente de la final. "Me iba contando por Whatsapp, cantándome los goles. No paraba de preguntarle. Celebré cada uno de los goles como si estuviese en el estadio", recuerda el pequeño.

Un ejemplo en casa

Bruno tiene en casa el mejor ejemplo para fijarse de cara a conseguir su sueño: ser futbolista. "Lo único que quiero es que disfrute y se divierta con sus amigos, a su edad es lo más importante", comenta Natalio sobre los consejos que le da a su hijo, al que pide que "haga caso a sus entrenadores y sea buen compañero". "Canteras como la del Sporting enseñan muchos valores que creo que son buenos para él. No necesita de mis consejos, le enseñan bien", añade el valenciano. En cuanto a alimentación, Bruno ya se comporta como un profesional. "No suelo comer chuches ni chocolate. Dieta sana", indica el pequeño.

Bruno quiere seguir los pasos de su padre, Natalio. "E incluso superarlo", bromea. Los primeros pasos no pueden estar siendo mejores, coronándose como campeón de España. El capitán del Avilés, por su parte, está poniendo el listón muy alto, añadiendo un nuevo logro a su carrera con el ascenso blanquiazul. Lo que está claro es que el año en casa de los Lorenzo no ha podido ir mejor.