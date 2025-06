El singular mensaje de un futbolista argentino al histórico Ensidesa: "No lo volveré a hacer"

"Mereció la pena esperar". Ojo, que no se trata de uno, cinco o diez años. Se trata de 50, medio siglo que transcurrió cargando con toda una Transición, tres jefes de Estado y ocho presidentes de Gobierno, entre otras historias. La dilación quedó zanjada para aquellos chavales que, a eso de las 21:50 horas del 14 de junio de 1975, se abrazaban, se estrujaban, tras tumbar al Baracaldo y colocar a un "equipo de barrio" en la Segunda División del fútbol español.

Once del Avilés que, el 14 de junio de 1975, consiguió la victoria en el campo de Santa Bárbara ante el Baracaldo para certificar el ascenso a Segunda. Por la izquierda, de pie: Pilu Lombardía, Toni Vallina, Tino Quirós, Goyo Esteban, Iñaki Atucha y Antonio Raya; agachados, Vicente San Cayetano, José Antonio Novo, Teca Acosta, Luis Gabriel García y Javi Fernández.

Los mismos arrumacos, aunque algo menos frenéticos, se repitieron hace unos días entre los jugadores del CD Ensidesa, citados para la causa de un aniversario cargado de felicidad y nostalgia, a partes iguales. Algunos de los asistentes no habían vuelto por Avilés desde entonces, así que el choque emocional comenzó, en horario matinal, en Llaranes, donde volvieron a visionar las instalaciones, o lo que de ellas queda, del Santa Bárbara: "¡Ahí estaba la sauna!". "¡Que no, que no, sauna no!". "¡Esa ventana no existía!". "¡Home no, vas decímelo tú a mí!", exclamaban unos y replicaban otros.

Después de un breve paso por La Toba –"¡No la reconozco!"–, el reencuentro tuvo continuidad en un restaurante del centro, La Serrana, donde hicieron acto de presencia los defensas Goyo Esteban, Tino Quirós, Iñaki Atucha y Antonio Raya; los centrocampistas Juan Valdés, Gonzalo González, Luis Gabriel García, Veli Espinedo y José Antonio Novo; y los atacantes Vicente San Cayetano –máximo goleador de aquella Tercera de cuatro grupos–, Teca Acosta y Javi Fernández. Excusaron su ausencia los delanteros Pepe Balmori y Juan Rico, residentes en Llanes y Ávila, respectivamente. Hubo especial reconocimiento para el esfuerzo de los cuatro llegados desde otras comunidades: Atucha, llegado desde Bilbao; Raya, desde Granada; Teca, desde Cartagena; y San Cayetano, que arribaba de madrugada y a duras penas desde Alicante, tras sufrir el desastre en el que está sumido el servicio ferroviario español.

A ellos se unieron acompañantes relacionados directa o indirectamente con el equipo de la temporada 1974-1975. Por un lado, cuatro jugadores de la primera plantilla que no pudieron competir por las cuestiones castrenses: Luisma Antuña, Antonio Mancebo, Dani Gutiérrez y Julio Gilabert. Por otro, tres representantes de la cantera: José Antonio Pinto, Beni Fraga y José Luis Suárez, quienes militaban en los equipos juvenil, infantil y alevín, respectivamente.

A la conmemoración se unieron también Candi Fernández, por entonces adjunto a la Secretaría Técnica; Raúl González, entrenador de la base; y Javier Muro de Zaro, hijo de quien fuera único presidente de la entidad con la denominación de CD Ensidesa. Además, se guardó un minuto de silencio por los fallecidos: Pilu Lombardía, Miguel Jiménez, Toni Vallina, Miguel Ángel Rodríguez, Toni Cuervo (entrenador), Arsenio Mendiguchía (entrenador asistente), Alberto Villa (ATS), Falo Jiménez (material), Ricardo Duarte (secretario técnico), Ramón De la Campa (delegado) y Juan Muro de Zaro (presidente).

Entre las camisetas originales traídas por Teca y San Cayetano, auténticas reliquias que constituyen un atrezo por sí solas, y diverso material audiovisual, se emitió un vídeo enviado por Jorge Valdano. El campeón del mundo, que en semanas celebrará también un 50 aniversario, el de su llegada a España, fue el autor del gol desencadenante de la salvación del Alavés en 1976 y, por ende, del descenso del Ensidesa, que solo pudo permanecer un año en el nivel 2 del fútbol nacional. Ese gol, marcado a 4 minutos del final de aquella decisiva visita del "Ensi" al Mendizorroza, marcaría el futuro profesional de Jorge Valdano. El argentino, además de congratularse por el cultivo de la amistad –"Compañeros del Ensidesa: de futbolista a futbolistas…"–, rememoraba aquel gol, crucial en su vida, incluso más que el firmado en la final del Mundial 86, si nos atenemos a la pura cronología. Con su distinguido sentido del humor, lanzó su ofrenda hasta Avilés: "Os prometo que no lo volveré a repetir".

Fue una jornada magnífica, para la que la emoción del reencuentro y la oportunidad de volver a compartir vivencias dejó un gran sabor de boca: "Mereció la pena esperar".