El Telecable renueva a Nuria Almeida y Ana Catarina

La reconstrucción del Telecable se inicia atando talento. El club anunció ayer la renovación de Nuria Almeida y Ana Catarina, dos de los pilares sobre los que se apoyará el nuevo equipo tras el retiro de Sara Lolo y la salida de nombres tan importantes como los de Fenanda Hidalgo o Sara Roces. Esta última está de enhorabuena ya que, junto a Marta Piquero, disputará el próximo Europeo. Ambas figuran en la lista de jugadoras que ha dado a conocer por Sergi Macià para la disputa del próximo campeonato continental, que se celebrará en Paredes (Portugal), del 8 al 13 de septiembre.

Cantera y orgullo. Nuria Almeida prolonga su idilio con el Telecable. Forjada en las categorías inferiores del club, dio el salto al primer equipo en la temporada 2017-18, cuando por edad aún militaba en la categoría juvenil. Ha sido protagonista de los éxitos de los últimos años. En su currículum figuran 2 Copas de Europa, 3 OK Ligas, 2 Copas de la Reina, 2 Supercopas de España y una Copa Intercontinental. También Ana Catarina se ha convertido en una pieza fundamental en el conjunto entrenado por Natasha Lee. Desde su llegada en 2022, la portuguesa no tardó en ganarse a la afición con su entrega en cada partido, su fuerza y su capacidad goleadora. La lusa es otra jugadora experimentada en el hockey de alto nivel y su palmarés también es impresionante, con 2 OK Ligas, 2 Supercopas de España, 1 Copa Intercontinental y 1 Copa de Europa, todas ellas con el Telecable, a lo que suma un subcampeonato del Mundo con la selección portuguesa.

Por otra parte, el torneo de hockey base "Rufino Ballesteros" se inicia hoy y reunirá, hasta el domingo, en las pistas de La Algodonera y el pabellón de Mata Jove, en a un total de 16 equipos de categoría alevín masculina y femenina.