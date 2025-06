Ahora, Oviedo, ahora

Pregunto por whatsapp a un gran amigo, banquero de 43 años, tipo racional antes que pasional.

–¿Cómo está el ambiente en Oviedo?

–Ni te lo imaginas. Nunca se vivió algo así. Es una sensación guapísima. Si vendieran 30.000 entradas más, habría demanda. Si se vendieran a 400 euros, se venderían. A mí me han pedido 12. Es algo muy mágico. Banderas en los edificios (manda foto). Todo el mundo con la camiseta puesta por semana. Comercios con banderas (manda foto). Es un momento muy guay.

Testo a mi madre, 65 recién cumplidos, pasión muy por encima de la razón.

–Mamá, ¿cómo lo ves?

–Uf. Nervios a flor de piel. ¿Tú lo ves? Uf.

Dos ufs en 10 palabras y una pregunta para que le refuerce, para que le diga que lo veo y que vamos a subir. Quiere creer, pero está asustada. Vertigazo de manual.

Y acabo con un chavalete, 19 años y estudiante de derecho, de la hornada del barro.

–¿Ganamos?

–Seguro. Soy optimista. Va a jugar Viñas y vamos a golear. Qué fiestón te vas a perder aquí.

Estoy en Seattle, a 12.000 kilómetros de Oviedo y, al margen de una envidia infinita de no poder vivir todo eso allí, me conmueve leerles porque siento orgullo. Tres generaciones atravesadas por un sentimiento indescriptible y un deseo incontrolable. El sábado va a ser, tiene que ser, un día histórico para Oviedo y para Asturias.

La trampa es pensar que se trata solo de ganar en casa al Mirandés con 32.000 gargantas a tu favor. No, no es eso. Es, ante todo, controlar los nervios y entender los momentos. Es respetar al máximo al rival y no querer meter el segundo antes que el primero. Es entender que un gol en el 70 tiene la misma validez que otro en el 10, que hay que ganar, no necesariamente arrollar. Es aceptar la posibilidad de que se adelanten y haya que meter dos y no uno, y que si eso pasa se van a meter dos y no uno. Es asumir que llegar a la prórroga no es un fracaso. Es manejar la sobreexcitación y jugar una final como se juegan las finales, con cabeza, sobre todo con cabeza.

El peso de la historia nos pesa mucho a todos, es normal, también a los jugadores. El resoplido de Colombatto en Miranda fue una premonición, como también lo es ahora la naturalidad con la que Cazorla asume que, dos finales de Eurocopa después, este es el partido de su vida. Qué inteligente Santi en el mensaje, qué manera de tranquilizarnos a todos. Su concurso, su presencia sea cual sea su papel, es absolutamente fundamental.

Paunovic, que tiene a los mejores referentes en los banquillos, lo sabe. Hace unas cuantas semanas estuve con él en Madrid. Venía el equipo de empatar en Eibar con aquel gol del portero y, 24 horas después, todavía llevaba un cabreo de aúpa. Con aquel ejemplo en carne viva, me habló entonces de la importancia de la mentalidad en una categoría estresante y llena de primerizos. No te pueden empatar un partido en el 90 con un gol del portero. Dando prioridad a la solidez, trabajó para eliminar las inseguridades y hacerles creer a los muchachos que son mejores y más fuertes de lo que son para fortalecer al colectivo. Lo consiguió.

Se llama jugar con oficio y nadie para eso mejor que Santi. Ahora más que nunca, balones siempre a él, esté en el césped, esté en la sala de prensa, esté en la grada o esté donde quiera que esté.

24 años después llegó la hora de que todo salga bien. El que no crea, que no venga. Es ganar un partido y liberar toneladas y tonelada y toneladas de un no sé qué que zigzaguea por el estómago desde hace demasiado tiempo. Curtidos tantos años en el infierno, toca de una vez conquistar el cielo. El 1 lo merece. Muchísima gente lo merece. Vamos, Oviedín, por Dios.