El entrenador de moda en Galicia es avilesino: consigue un ascenso y levanta un título en uno de los estadios en Riazor

"Ha sido un año espectacular". Así resume Jairo Arias su última temporada, que ha terminado de la mejor forma posible. Su equipo, el Montañeros, acaba de conquistar la Copa Coruña, un torneo que enfrenta a todos los clubes amateur de la provincia. La final se disputó en Riazor, casa del Deportivo de La Coruña, lo que otorga un toque más especial si cabe a la competición. El avilesino lleva desde el 2016 en el club y esta campaña, además, se ha hecho con el ascenso a Tercera Federación, subiendo de manera automática al quedar primeros. "Queremos tener los pies en el suelo. El fútbol un día estás arriba y otro te das el batacazo, por eso hay que ir con cautela", apunta el técnico.

Ya recuperado de la resaca que ha dejado la victoria en Riazor, Arias analiza todo lo ocurrido. "La Copa Coruña mete a todos los quipos en un bombo, con eliminatorias a único partido. Nosotros no encajamos un gol hasta llegar a la final", detalla el avilesino, que destaca la importancia que tenía para sus jugadores disputar la final en un escenario como Riazor: "En semifinales se lo dije a ellos, que lo importante era disfrutar de un momento como ese". El Montañeros llevaba sin llegar a la final desde el 2005, por eso "para todos el premio ya era llegar otra vez a ese punto", asegura. El conjunto gallego no se dio por satisfecho y, además de disfrutar del encuentro, se impuso al Sporting Meicende por 1-5.

Jairo Arias, durante el encuentro en Riazor. | NOA TENREIRO

Arias aterrizó e n el Montañeros en el 2016 de la mano de Luis Cosillas y Pablo Fernández, director general y director de cantera del Avilés. "Cuando decidieron dejar el club decidieron comprar el Montañeros, y me llamaron a mí para llevar el fútbol base y la coordinación de cantera. Me conocían porque yo era el segundo de Josu Uribe. Poco a poco fui escalando y ahora llevo ya dos temporadas en el primer equipo", señala. Su debut como primer entrenador no está pudiendo ir mejor. En su primer curso terminó sexto, cuando el presupuesto hacía presagiar que el avilesino tendría que pegarse con todos para salvar la categoría. Esta campaña ha terminado de coronarse, logrando ascenso y título copero.

"El Avilés ha vuelto a renacer"

Consciente de los vaivenes que tiene el fútbol, Arias es humilde de cara al estreno del club en Tercera Federación. "No tendremos mucho presupuesto, pero la ambición estará por las nubes. Somos como el Mirandés o el Celta de Vigo. Queremos crecer desde el trabajo", asegura el avilesino, que no se olvida al equipo de su ciudad. "Ha vuelto a renacer. Es un orgullo ver las camisetas del club por las calles, los recibimientos, la afición entregada... Es algo que, viéndolo desde fuera, me enorgullece", señala. Quién sabe si la vida le volverá a poner el escudo blanquiazul en el pecho.