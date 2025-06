El método de Laia: la maravillosa historia de una llanisca que está entre las mejores del mundo en apnea

Reconoce que, con el tiempo, ha empezado a sentir la monoaleta, como "una cola de sirena", como una extensión de su cuerpo. "Es muy fuerte. La siento, de verdad. Como si fuera parte de mí. Se llama tool embodiment, como si tu herramienta fuera una parte más de tu cuerpo". Laia Sopeña (1985) ha conquistado el mundo de la apnea deportiva desde sus raíces asturianas, en Naves, Llanes, hasta la isla de Tenerife, donde reside actualmente. Su nombre se ha convertido en sinónimo de récords y superación en el buceo libre, especialidad en la que destaca con marcas nacionales e internacionales que la posicionan entre las mejores del planeta. LA NUEVA ESPAÑA comparte con la llanisca su forma de ver la vida y el deporte a decenas de metros bajo el agua.

Son muchos, pero entre sus logros más destacados figuran dos oros en el Campeonato de España, una medalla de oro, una de plata y una de bronce en distintas pruebas de la Copa del Mundo, y su récord nacional en apnea de profundidad con monoaleta (CWT), con una marca de 100 metros. Precisamente en esa modalidad logró imponerse en la Copa del Mundo celebrada en Grecia, donde firmó esa impresionante inmersión que supuso su mejor marca personal en competición. Además, logró el subcampeonato mundial en el Campeonato AIDA celebrado en Córcega, donde descendió hasta los 98 metros.

Laia Sopeña, apneísta, haciendo yoga durante una inmersión. / LNE

La lis ta de triunfos es enorme, pero la apnea para Laia va mucho más allá de la competición. "Una de las cosas que más me gusta de este deporte es que es para todo el mundo: niños, adultos e incluso personas mayores", afirma. Cuenta que la apnea no es un deporte explosivo ni de adrenalina: "Es justo lo contrario, buscamos ralentizar el ritmo cardíaco y alcanzar un estado de calma," explica la deportista asturiana. Laia combina su dedicación deportiva con la enseñanza, ya que es instructora certificada por AIDA y también profesora de yoga y acroyoga, disciplinas que integra para potenciar la respiración y la relajación, claves para un rendimiento óptimo en apnea.

Un calendario repleto de retos

Ahora tiene en mente varias competiciones, como el Mundial AIDA en Chipre, el próximo septiembre. "Es una competición preciosa y muy visual", asegura. Usan una tecnología increíble, un dron submarino llamado "dai bai "que sigue al buceador durante toda la inmersión, "algo que cambia por completo la forma en que se disfrutan estas pruebas", comenta entusiasmada. Además, espera competir en Italia, en el lago Riva di Garda, donde las condiciones de agua dulce y baja temperatura ofrecen un desafío diferente y, posiblemente, una oportunidad para batir un récord mundial en aguas interiores.

Un registo a batir

Laia destaca que, dentro de la apnea, las modalidades son diversas, pero su favorita es el peso constante, en la que el deportista desciende sin tocar la línea guía. "El año pasado mi marca oficial fue de 100 metros, y en entrenamientos llegué a 108. Este año quiero superar esos registros", admite.

Para Laia, la apnea es también un vínculo con la naturaleza. Apasionada por la fisiología, explica cómo el cuerpo se adapta a las grandes profundidades. "Estamos diseñados para esto. Somos mamíferos acuáticos," afirma. Aunque vive en Tenerife, Laia mantiene un vínculo fuerte con Asturias. "No sé si me quedaré toda la vida aquí, pero por ahora Tenerife es mi hogar y me ha dado la estabilidad que necesitaba para crecer como deportista y persona."

Un Crowfunding para sufragar gastos

Con la mirada puesta en el futuro, esta asturiana que desafía los límites del océano sigue entrenando para sus próximos retos y preparando una nueva campaña de micromecenazgo o Crowfunding, para costear sus desplazamientos y equipamiento, siempre con la misma determinación y serenidad que exige la apnea, un deporte que, como ella misma dice, "es más una meditación en movimiento que una prueba de fuerza", concluye Sopeña.