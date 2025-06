Dos nombres sobre la mesa y un objetivo claro para el puesto de extremo: el nuevo Avilés se inicia por los costados

Tras unos días de pausa, las oficinas del Avilés ya están funcionando a pleno rendimiento. Los blanquiazules ya se centran en crear una nueva plantilla para estrenarse en Primera Federación y uno de los puntos donde se han focalizado los primeros esfuerzos es el puesto de extremo. El club es consciente que es una de las zonas con mayor margen de mejora respecto a la pasada campaña y ya se están moviendo para atar tres fichajes. Dos opciones que se han puesto sobre la mesa en los últimos días son Berto Cayarga y Berto González. Ambos, avilesinos. Por el momento no se ha pasado de ahí. No hay una negociación abierta con ninguno de los dos jugadores, aseguran fuentes cercanas al club. Los esfuerzos se están centrando en conseguir a un extremo "top", que venga con cartel de titular.

Tanto Berto Cayarga como Berto González han finalizado su relación contractual con sus anteriores equipos, el Real Unión de Irún y el Amorebieta. Ambos, además, estuvieron muy pendientes del ascenso blanquiazul, ya que como vecinos de la ciudad deseaban lo mejor al equipo de la villa. Ahora, tras el salto a Primera Federación, se han convertido en opciones para la plantilla avilesina.

Protagonista en el ascenso del Deportivo

Cayarga, que formó parte de la plantilla del Deportivo de La Coruña que consiguió el ascenso a Segunda División hace dos campañas, viene de disputar treinta encuentros en Irún, tres de ellos como titular, anotando un tanto y repartiendo tres asistencias. El avilesino, que puede jugar en ambos costados, incluso en un rol de "10", suma dos temporadas con menos protagonismo del esperado en Primera Federación. En cambio, fue antes una pieza muy importante en el Cartagena, con el que fue titular habitual durante dos cursos en Segunda División. El futbolista también pasó por el filial del Sporting de Gijón, por el Racing de Santander en Primera Federación y por el Radomiak Radom de la liga polaca. Su última campaña ha sido un tanto amarga, ya que el Real Unión terminó perdiendo la categoría.

Mismo escenario tuvo que vivir este año Berto González. Tras funcionar a las mil maravillas como revulsivo en el Alcorcón (con el que ascendió a Segunda División y compartió vestuario con Babin) y en la Cultural Leonesa, esta campaña militó en el Amorebieta. Los vascos partían con el objetivo del ascenso, y terminaron cayendo a Segunda Federación. Lo hicieron como últimos en su grupo. El avilesino jugó 17 encuentros, anotando un tanto. Como Cayarga, también pasó por la disciplina del Sporting, llegando a debutar con el primer equipo. Allí coincidió, en categorías inferiores, con nombres como Santamaría o Mecerreyes.

El nuevo Avilés se inicia por los costados

Eso sí, tanto la operación por Cayarga como la de Berto González están aún en una frase preliminar. Se les tiene en consideración, más si cabe por la intención de potenciar el talento de la ciudad. Como ha dejado claro Linares con anterioridad, el club no firmará futbolistas únicamente por ser asturianos.

Fichaje de un extremo top

Además, se trabaja de manera intensa en hacerse con un extremo top, un jugador que pueda marcar diferencias en Primera Federación. Ahora mismo el Avilés tan solo tiene un futbolista en esa posición en plantilla, Isi Ros, que no cuenta con experiencia en la categoría. Por ello, el club sondea el mercado en busca de un golpe de efecto para las bandas. El que no seguirá, como ha informado este periódico, es Davo Fernández, al que ya se le ha comunicado que no continuará la próxima temporada en el Suárez Puerta. Será un verano de varios movimientos.