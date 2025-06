Sergio Sánchez, nuevo entrenador del Marino: "Quiero conservar lo bueno que hicimos hace dos años"

Sergio Sánchez (Carbayín Alto, 1977) apura sus últimos días de vacaciones antes de tener que volver al tajo. Tras un año sabático, el técnico sierense vuelve al banquillo de Miramar, lugar donde guardan un gran recuerdo suyo tras el bueno juego que desplegó su equipo en su único año en tierras gozoniegas. Motivado con el reto que tiene por delante, Sánchez está en plena búsqueda de talento, consciente de la vocación del club luanquín como trampolín para muchos jugadores de la región. Hace un hueco para atender a LA NUEVA ESPAÑA.

¿Por qué decidió volver al Marino?

Cuando te llama Luis Gallego es muy difícil decirle que no. Conozco a la familia del Marino, a todas las personas que hay detrás, no me costó nada decidirme. Tenía una especie de deuda, porque cuando me fui por un tema personal Luis quería que siguiese, y ahora estoy encantado de dar continuidad a ese año. Hay jugadores diferentes. En esta categoría siempre cambian mucho las plantillas. Vamos a necesitar gente para suplir bajas importantes como las de Nacho Matador, pero es un desafío. Habrá una reducción en el presupuesto, algo que afectará a la confección de plantilla, pero estoy contento por cómo se están dando las cosas.

Ha pasado un año sabático, aunque se le ha visto en la grada de varios campos de la región.

Me centré en descansar, pero sin desconectarme del fútbol. Soy un entrenador que me vuelco con el proyecto y, cuando te exprimes tanto, la cabeza también necesita un tiempo para parar. Por suerte pude ver el fútbol que a mi me apetecía, ya fuese un partido de Champions o uno de Tercera Federación.

El proyecto del Marino ya ha arrancado, con varias renovaciones y cuatro fichajes.

En esta categoría toca reinventarse todos los años. Por suerte, en el Marino no empezamos de cero, siempre queda una base importante de jugadores. El mercado está parado, pero todos queremos hacer los deberes cuanto antes, para estar tranquilos. Estamos trabajando desde el primer minuto, aunque se ralentizó todo por la desgracia que hemos vivido en el club. Queremos hacer las cosas cuanto antes para tener el primer día de pretemporada el equipo prácticamente hecho. La prioridad, como siempre, será ver como son como personas, y luego nos fijaremos en su talento como futbolistas. Lo más importante es que nos ayuden a hacer un buen grupo, siempre es una gran fortaleza del Marino. Queremos trabajar desde la humildad.

Uno de los grandes debes de su Marino hace dos años fue la falta de gol. Jugaban bien, pero no conseguían transformar ese buen juego en tantos. ¿Qué tiene en mente para solucionarlo?

La responsabilidad del gol es algo que no recae únicamente en el delantero, aunque sí es cierto que tiene más responsabilidad. Tiene que ser un objetivo para todos los miembros del equipo. Ese año creamos muchas ocasiones, pero es cierto que nos faltó efectividad en el área, eso nos privó de estar en una mejor posición. Los goles no vienen solo del juego, vienen de tener gente que pueda tener la calidad y la calma para desenvolverse en situaciones de área. Mi idea es conservar todo lo bueno que hicimos hace dos años y trataremos de encontrar jugadores que nos marquen la diferencia en las dos áreas.

¿Qué objetivo se pone con el Marino? ¿Sueña con entrar en Copa del Rey?

No soy de marcarme objetivos, solo quiero ir contento a cada entrenamiento y competir. La competición será la que marque los objetivos, pero hacerlo antes creo que sería un error. Todos somos conscientes de las limitaciones presupuestarias que tenemos, tendremos que estar atentos a todas las situaciones y convertirnos en un trampolín para que los jugadores se ilusionen por venir al Marino.

Ahora se está hablando de la organización de los grupos de Segunda Federación. Cabe la posibilidad de que los asturianos queden encuadrados con los equipos vascos. ¿Cómo lo ve?

No se sabe todavía de manera oficial. Si nos toca acercarnos a los equipos vascos será un grupo más atractivo, hay grandes conjuntos y estadios bonitos. Sobre la mesa siempre está su poderío económico y a nivel de jugadores. Sería un buen desafío. Tengo ganas de disfrutar la categoría, y si hay cambios, será un reto más chulo.

