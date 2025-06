El maestro Fujita, un pionero del kárate en España que dejó Japón y ahora es feliz cuidando un huerto en Mieres

El maestro Fujita Seigō es japonés, pero a estas alturas de su vida ya sabe que su sitio está aquí, en Asturias, donde conoció a su mujer y donde ha terminado echando raíces. Fue al primer lugar de España al que llegó, en 1975, justo el año en el que murió Franco, un lugar que dejó durante bastantes años para dar clases en Valencia y al que regresó un tiempo después para hacer algo que en su país de origen no es habitual: jubilarse.

Un gran reconocimiento

Los 50 años del maestro Fujita impartiendo clases de kárate han venido acompañados por un montón de reconocimientos. Le recibió el presidente del Principado, Adrián Barbón, y se organizó un acto de homenaje al que asistieron diez maestros de kárate y judo, otros ocho más mandaron un vídeo, como lo hicieron Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional de España; Nakamae Takahiro, embajador del Japón en España; y Antonio Espinós, presidente de la Federación Mundial de Kárate, entre otros.

Una iniciativa del Club Fujita Kai

El homenaje estuvo organizado por el Club Fujita Kai, fundado por él y en el que sus alumnos siguen el legado de este maestro japonés que escogió el estilo de vida español. "Mis amigos de Japón siguen trabajando y no entienden que yo esté jubilado, allí trabajan hasta el final de la vida", explica el maestro Fujita para que se comprenda la diferente manera de ver el mundo de un país y del otro. A Japón vuelve poco, hace ya cinco años que no lo hace, e insiste en esa estrecha relación que mantienen en su país con el trabajo: "Cuando un japonés deja de trabajar no sabe lo que hacer". En cambio, él sí que ha aprendido a dedicar el tiempo a otras cosas. Vive en Oviedo y en Mieres tiene un pequeño huerto, en el que cultiva verduras y frutas japonesas.

Los participantes en la clase del maestro japonés Seigo Fujita. / LNE

En un polideportivo de Ujo

Esta historia empezó en el polideportivo de Ujo, en Mieres, primer lugar al que llegó Fujita Seigō. En esa época había diez maestros japoneses introduciendo diferentes artes marciales en España, especialmente el judo y el kárate. "Yo vine de turismo por un maestro que me invitó y aproveché para probar y ver cómo era el nivel del kárate fuera de Japón. Yo allí competía, pero aquí no había tanta competición, solo el germen de lo que fue después", relata.

El judo y el kárate son dos artes marciales con similitudes y las dos han tenido mucho arraigo en Asturias. "No es muy diferente, antes eran una misma cosa, aunque el origen es diferente, el judo viene de Japón y el kárate es originario de Okinawa. Luego tienen matices e influencias diferentes", explica.

De seis meses a toda una vida

El momento en el que llegó fue muy especial porque España estaba viviendo una etapa muy relevante en su historia. "Cuando murió Franco se abrió todo", explica sobre esos años. Y su deporte, el kárate, "fue subiendo de nivel". Todo eso lo pudo comprobar porque ni mucho menos hizo lo que tenía pensado: "Pensaba estar aquí seis meses, pero cuando llevaba un año me acostumbré, mi vida era más libre, una vida más lúdica de la que tenía en Japón".

En su país, además de competir en kárate, tenía una profesión. Era tornero. "Había que trabajar mucho para levantar el país después de la Segunda Guerra Mundial", cuenta sobre sus años de trabajo en Japón. El principal problema que tuvo en España fue "el idioma", pero eso no le resultó un obstáculo para dar clases de kárate. Además, fue una época en la que las artes marciales se beneficiaron de lo que la gente veía de forma masiva en las pantallas de cine.

Las artes marciales y el cine

"Era el boom de las artes marciales con las películas de Bruce Lee. El cine fue muy importante. Las películas influyeron mucho, aunque es verdad que la gente no diferenciaba entre un chino y un japonés", dice, con una sonrisa, el maestro Fujita, que rememora como "la gente salía del cine pegando patadas". Y es que no fue solo el fenómeno Bruce Lee. "Karate Kid" fue otro éxito que llevó a un montón de jóvenes a interesarse por las artes marciales.

Su trayectoria como maestro comenzó en Oviedo, pero luego pasó por Santander hasta llegar a Valencia, donde estuvo 24 años enseñando kárate. Volvió porque su mujer, que se fue con él, es de Mieres y querían regresar a casa. Allí y aquí se ha dedicado a formar a un montón de maestros que ahora le rinden un sentido homenaje. Y es que a Ujo llegó un japonés que eligió ser asturiano.