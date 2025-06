La Travesía en bicicleta de montaña Degaña-Ibias, el triunfo de la constancia

La Travesía MTB Degaña-Ibias, que cumplió su vigesimosexta edición el pasado fin de semana, es una actividad deportiva que transciende lo deportivo, que, anclada en un territorio que le da sentido, ha logrado lo más difícil, ser constante, volviendo cada año hasta convertirse en toda una institución para los aficionados a la bicicleta de montaña de Asturias y de fuera de la región. Limitados en cuanto al número de participantes que pueden admitir, exigidos por la protección que tienen los parajes por los que transcurre, los organizadores, del Club Ciclista Btt El Rozón, siempre llegan puntuales a su cita el cuarto fin de semana del mes de junio.

Todo es posible gracias a los organizadores

Uno de ellos, el secretario del club, Jaime Gareth, asegura que el balance de la edición de este año es "positivo": "El número de inscritos estaba cerrado en 125, pudo haber quizás alguno más, también se producen bajas de última hora que luego intentan incorporar en carrera", explica. Algo que se pude hacer porque "el número de personas de la organización nos da para ello", añade Gareth.

La calidad antes que la cantidad

El secretario del club explica que en esta travesía siempre apuestan más "por la calidad que por la cantidad": "Estamos muy limitados por el espacio por donde transcurre la prueba y por las infraestructuras que tenemos para que la gente se aloje, la escuela hogar nos da para lo que nos da", añade Gareth.

Presentación prueba Degaña-Ibias / Irma Collín / LNE

26 ediciones para convertirse en una referencia

Además, la prioridad siempre es "atender las necesidades de la gente en carrera, sin masificaciones". Algo que agradecen los que la disfrutan: "Son 26 años, en el mundo de la mountain bike de Asturias no hay nadie que no nos conozco y en cuanto se abren las inscripciones es abrilas y cerrar porque se han agotado", explica.

La Travesía Degaña-Ibias es especial también por los objetivos que tiene, que están vinculados a la reivindicación de un territorio y no la búsqueda de un beneficio económico: "Nosotros no primamos el beneficio económico, nuestra preocupación es cubrir gastos, que no nos cueste dinero, somos cerca de 40 personas las que asumimos la organización".

Una fiesta de compañerismo y gastronomía

Unos organizadores que no solo buscan agradar deportivamente a los participantes: "Aparte del acto deportivo es una fiesta, una prueba de compañerismo y gastronomía, siempre decimos que algunos de los que vienen marchan con más peso del que llegaron a pesar de la dureza del recorrido de los dos días", cuenta Gareth, que insiste en el interés que ponen en que los participantes gocen de la comida local. Un esfuerzo que hacen a pesar de tener que pedir permiso a siete adminstraciones diferentes. Dificultades de orgnizar una travesía que transcurre por un paraíso que para muchos está por descubrir.