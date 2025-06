La asturiana Ángela Salvadores, una estrella del baloncesto español que se pasó por el Palacio de Gijón: "Hasta el parón estaba siendo mi mejor temporada"

Ángela Salvadores (Oviedo, 10-03-1997) acaba de pasar una de las temporadas más convulsas de su carrera. De optar al MVP nacional de la Liga en febrero a no entrar en la rotación del Estudiantes. La temporada que viene jugará en el Lointek Gernika.

¿Qué balance hace de su año en el Estudiantes?

Fueron dos temporadas en una. Hasta el parón de febrero estaba siendo la mejor temporada de mi carrera y después directamente ni jugué. Estaba top tres para el MVP de la Liga, y MVP española hasta que cambiaron las cosas. No sé por qué nadie me dio una explicación. Esos tres meses me limité a jugar cinco minutos por partido.

Sus estadísticas en Liga eran más que notables. ¿Qué explicación le dieron de que dejara de jugar de forma repentina?

Nadie en la historia de Estudiantes en Liga Femenina había hecho los números que tenía hasta febrero. En el parón de selecciones no fui convocada. Mi entrenador era el segundo entrenador de la selección española y a partir de ahí tampoco contó conmigo para el Estudiantes.

¿Cómo gestionó la situación a nivel mental?

Mucho mejor de lo que me pensaba. De repente un día jugué cinco minutos y no sabía por qué. Pensé que era una cosa puntual, pero no fue así. Creo que fui muy profesional y entrené a tope todos los días, tanto si jugaba 30 minutos como si jugaba uno, iba a entrenar con la misma actitud.

¿Su experiencia fuera de España le ha servido para sobreponerse?

Si esto me hubiera pasado esto hace cinco años me hubiera hundido en un pozo. Tengo 28 años y llevo ya casi diez en la élite. He tenido experiencias muy buenas y otras duras. Todo eso te hace aprender y reaccionar cada vez mejor a los problemas. Estoy tranquila porque he evolucionado en todos los niveles en mi carrera.

Comienza una nueva etapa en Lointek Gernika. ¿Qué le convenció para fichar?

No quería salir de España. Guernica me queda cerca de casa y está en el norte, que es lo que me gusta. Pero lo importante fue el trato humano. Conocí a Lucas (Fernández) en Ribadeo entrenando y se portó muy bien. Esas cosas las guardo y me han servido para tomar la decisión. El año pasado me fui al Estudiantes, y Lucas fue súper simpático conmigo y con mi familia.

Está siendo el Eurobasket estos días. ¿Tiene ganas de regresar a la selección o después de lo que ocurrió en el parón quiere pasar página?

Está claro que lo que me pasó en el Estudiantes fue con una persona que es el segundo entrenador de la selección. Eso corrobora la idea que tenía. Pero no es algo que me importe. De hecho, no estoy siguiendo el Eurobasket. He estado de viaje y no he visto ningún partido. Me alegro por mis compañeras, ojalá que les vaya muy bien. A algunas las conozco desde que tenemos doce años. Si en algún momento hay cambio de entrenador y estoy a buen nivel espero tener la posibilidad. Ahora mismo creo que está complicado.

¿Cómo ve la progresión de Iyana Martín?

Hemos jugado este año bastantes veces, pero no he coincidido con ella entrenando ni la conozco personalmente. Sí que he pensado que algún día, si estamos las dos en Oviedo, podíamos entrenar juntas. Creo que está a muy buen nivel y está en un muy buen sitio para seguir creciendo. Espero que siga así y que traiga éxitos a Asturias.

¿Sigue el baloncesto asturiano?

Sigo a los chicos del Oviedo, que están en LEB Oro y espero que sigan creciendo. En este campus de Gijón tienen 120 niños y me cuentan que el Fodeba tiene 300 y pico niñas también. No sabía que tenían tantas niñas. Cuando me lo han dicho y me han enseñado todos los trofeos me ha sorprendido. También soy socia de honor del Art-Chivo de Oviedo, que tengo que decirlo. Estoy muy contenta de que haya muchas niñas jugando. A ver si dentro de poco podemos sacar un equipo femenino en Challenge o en Liga Femenina. ◼