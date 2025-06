Edu Cortina vuelve a pasar por el quirófano: este es el tiempo que se estima de baja

Edu Cortina, centrocampista del Avilés, ha tenido que volver a pasar por quirófano tras una temporada marcada por las lesiones. El ovetense fue sometido a una intervención quirúrgica en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo, como informó el club, y ahora todo hace indicar que no volverá a los terrenos de juego durante lo que resta de año. El ovetense, uno de los capitanes del conjunto blanquiazul, ya estaba preparando su puesto a punto para la próxima campaña, algo que, por el momento, tendrá que esperar.

Cortina, que llegó al Avilés hace tres campañas, ha vivido un año muy complicado a nivel físico. Todo llegó tras disputar el play-out de hace una temporada ante el Manchego. El ovetense forzó la máquina, ya que jugó durante gran parte de aquel curso lesionado de uno de sus tobillos. Tras conseguir la salvación decidió operarse y desde ese momento empezó su calvario. Se recuperó de aquella lesión, pero posteriormente empezó con problemas en su rodilla y ahora tendrá que operarse del telón de Aquiles.

"Lo primero que quería hacer es mandar un abrazo a Edu Cortina. Desgraciadamente no va a poder estar con nosotros de aquí al final de temporada. Ha hecho todo lo posible para prepararse y ayudarnos en el play-off, ha demostrado ser un gran profesional, pero desgraciadamente el fútbol tiene estas cosas. El cuerpo le ha dicho basta". Así anunció Javi Rozada, entrenador del Avilés, hace unos meses que Cortina no iba a poder estar en el play-off de ascenso del Avilés. Eso sí, el centrocampista hizo gala de su compañerismo y hasta se pagó el billete de su propio bolsillo para estar en Lebrija animando a sus compañeros ante el Antoniano. Ahora le toca volver a pelear para acompañar a su equipo en el estreno en Primera Federación