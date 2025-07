Mecerreyes, tras confirmarse su salida del Avilés: “Me hubiese gustado seguir, este es el equipo de mi casa”

Era algo que ya tenía asimilado, pero Mecerreyes (Avilés, 2000) reconoce que el día de hoy está siendo especial. Durante las últimas horas el móvil se le está llenando de mensajes de cariño. El Avilés ha confirmado que el centrocampista no seguirá en el club para la próxima temporada. El único avilesino de la plantilla del ascenso se va con la conciencia tranquila, sabiendo que ha conseguido el objetivo que se había marcado al aterrizar en el Suárez Puerta. No esconde que le hubiese gustado seguir, pero así funciona el fútbol. Con la habitual sonrisa que siempre tiene, atiende en LA NUEVA ESPAÑA en el parque del Muelle.

-¿Cómo fue la última reunión con el club?

-Ayer tuve el último contacto con ellos, porque ya tengo alguna cosa avanzada. Tenía claro que, si seguían con dudas sobre mi continuidad, no tenía sentido seguir con esta situación. Me confirmaron que seguían con esas dudas y hoy ha salido el anuncio.

-¿Le hubiese gustado seguir en el Avilés?

-Está claro. Es el equipo de mi casa, hemos conseguido ascender, claro que me hubiese gustado seguir aquí.

-¿Con qué momento se queda de su paso por el Avilés?

-Me gusta pensar en los momentos buenos. Lo que se vivió durante las semanas del ascenso y el play-off creo que es lo más bonito que me llevo. Lo recordaré siempre.

-Para usted, siendo de la ciudad, defender la camiseta del club ha tenido que ser especial.

-Jugar en casa tiene muchas partes buenas: tienes a la familia cerca, a los amigos, conoces a toda la gente por la calle… Es una sensación muy bonita.

-Muchos le consideran un símbolo del ascenso. Era el único avilesino de la plantilla.

-No sé si es para tanto, pero sí que me siento muy querido. Estoy muy agradecido a ellos, en los peores momentos les sentí muy cerca y me voy muy feliz por haber dejado un buen recuerdo en la afición.

-Aterrizó en el Suárez Puerta hace dos campañas. ¿Se imaginaba consiguiendo irse del club con un ascenso bajo el brazo?

-Era el objetivo por el que vine al Avilés. Cuando firmé por el club estaba jugando en Primera Federación y aposté por venir aquí para conseguirlo.

-El club ya se está empezando a mover en el mercado. ¿Cómo ve al nuevo Avilés?

-A Raúl Hernández y Cayarga los conozco, son dos pedazo de futbolistas. Seguro que se va a hacer un equipo ambicioso y, unido a la ilusión que se está generando en la ciudad, estoy seguro que el Avilés va a vivir un buen año.

-Hablemos de su futuro. ¿Vendrá el año que viene como visitante al Suárez Puerta?

-Todavía no hay nada cerrado, a ver cómo avanzan estos días. Si me tocase volver sería algo especial, jugar en casa siempre tiene algo diferente. Sería un momento bonito.

-Durante estos dos años ha vivido diferentes momentos especiales: su debut, la ovación tras volver a jugar y superar un tumor, el ascenso…

-Mi favorito es el del ascenso. No solo el día del partido,sinoo todo lo que se generó durante estas semanas. Si se hacen bien las cosas y se mantiene esa ilusión creo que va a haber un punto de inflexión en el fútbol de Avilés.

-¿Volverá Mecerreyes a vestir la camiseta del Avilés dentro de unos años?

-Si depende de mí, claro que sí. No se sabe dónde estaremos ninguna de las dos partes dentro de unos años, pero un regreso sería bonito.

-Durante las últimas horas han sido michos los aficionados que han escrito en redes sociales sobre usted. ¿Qué mensaje tiene para ellos?

-Tengo un mensaje de agradecimiento. He notado un cariño muy especial por su parte. Es una de las cosas con las que me voy debajo del brazo, de las que más orgulloso me siento. Ahora les deseo lo mejor, este año van a disfrutar de estadios increíbles y de buenos equipos. Ahora estaré con ellos, vaya donde vaya seguiré muy pendiente del club y me llevaré mi bufanda y la camiseta del ascenso, que la tengo firmada por todos.