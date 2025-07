Esta es la siguiente salida que trata de negociar el Avilés: un jugador con más de 40 partidos en el club

Antes de entrar hay que dejar salir. Por ello, el Avilés no solo trabaja en el capítulo de fichajes, si no que muchos de sus esfuerzos están centrados en la operación salida. Durante los últimos días han sido varios los nombres que se han relacionado con el conjunto blanquiazul y la mayoría de ellos son mayores de 23 años, de los cuales tan solo se pueden tener dieciocho en plantilla. El Avilés, tras los fichajes de Raúl Hernández, Berto Cayarga y Raúl Rubio, anunciado ayer, ya tiene dieciséis, a la espera de oficializar la salida de Davo Fernández. Por ello el club está obligado a dar más salidas y una en la que se trabaja es en la de Julio Rodríguez. El central mierense tiene contrato para esta y la siguiente campaña, pero, a pesar de ello, no se cuenta con él para el estreno en Primera Federación. El asunto es un tema ya enquistado, ya que durante la pasada campaña ya se le comunicó al jugador que no contaba en los planes del club, pero no se consiguió llegar a un acuerdo.

Julio Rodríguez aterrizó en el Suárez Puerta hace dos campañas de la mano del entonces director deportivo, Javier Vidales. La operación llamó mucho la atención, porque el mierense firmó un contrato de cuatro años, algo extraño dentro de la categoría, en la que todos los fichajes se suelen hacer por un año. Su rendimiento siempre estuvo en la lupa de la afición, muy crítica con sus actuaciones. En su primera campaña, la que terminó con el club salvándose en el play-out, disputó 28 encuentros, 23 como titular.

Su salida se trató el pasado verano

Miguel Linares, actual director deportivo, ya trató su salida durante el pasado mercado de fichajes, pero sin éxito. El mierense se encuentra a gusto en el club y no tenía intención de buscarse un nuevo equipo, por lo que se mantuvo firme a su contrato, uno de los más altos de la plantilla. El jienense volvió a la carga en enero, aunque el resultado fue el mismo. Ahora, con un año menos de vinculación, volverán a sentarse para tratar la situación, algo que desde el club confían en poder solucionar. Esta última campaña Julio Rodríguez disputó 13 encuentros de liga, siendo claramente el central suplente, aunque tuvo una gran participación en la final por el ascenso ante el Rayo Majadahonda.

La posible desvinculación de Julio Rodríguez es un paso clave antes de poder cerrar un nuevo central senior, ya que, si no, no salen los números. Los blanquiazules, además, sondean el mercado en busca de un defensa sub-23 para completar una zaga donde Babin es un fijo y en principio se cuenta con Josín.

Raúl Rubio, oficial

El Avilés ya tiene a su guinda en ataque para el estreno en Primera Federación. Los blanquiazules acaban de oficializar el fichaje de Raúl Rubio, delantero de 25 años que procede de la SD Logroñés. El aragonés fue uno de los máximos goleadores del Grupo 2 de Segunda Federación y ahora debutará en el tercer escalón del fútbol nacional vestido de blanquiazul. Firma por un año.