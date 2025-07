La tenista asturiana Eugenia Zozaya, a una victoria de disputar el torneo junior de Wimbledon

La tenista ovetense Eugenia Zozaya, de 17 años, está a un solo partido de clasificarse para disputar el cuadro final de Wimbledon en categoría junior -para menores de 18 años-. La joven asturiana comenzó a disputar la fase previa en el día de ayer, en el que venció por 6-2 y 6-3 a la británica Tegan Bush. Hoy disputará la final, con el pase a este aclamado Grand Slam en juego. Zozaya se medirá a la india Maaya Rajeshwaran Revathi, una de las grandes favoritas.

Con cinco años, cuando cogió por primera vez una raqueta, nadie podía imaginarse que Eugenia Zozaya Menéndez llegaría a convertirse en una promesa del tenis y a disputar uno de los torneos más prestigiosos del circuito mundial. La deportista ovetense, que tiene 17 años, estará en Wimbledon el próximo 3 de julio para jugar la fase previa del campeonato en la categoría Junior –para menores de 18– y tratar de meterse en el cuadro principal del Grand Slam. Para hacerlo, tiene que ganar dos partidos. "La verdad es que sería muy bonito poder disputar un torneo tan importante", dice la tenista, que ocupa el puesto número 86 en el ranking mundial de su categoría.

El torneo en hierba por excelencia

Wimbledon es el torneo en hierba por excelencia y Eugenia Zozaya jamás ha jugado en esa superficie, pero eso no le da miedo. "Es la primera vez, pero la mayoría de los jugadores tampoco han pisado nunca una pista así, con lo que estaremos todos más o menos parecidos en ese sentido", señala. "No es fácil encontrar una pista de hierba en España y en Asturias mucho menos. Me apetece mucho probar, a ver qué pasa. El juego es mucho más rápido y dicen que es más difícil agarrarse a la pista, pero bueno, trataré de hacer un buen papel", añade la joven deportista.

Lo bueno es que la tenista ovetense no llegará a Wimbledon partiendo de cero. El pasado viernes ya viajó a Londres para jugar el torneo de Roehampton, que también se juega en hierba y es puntuable para el ITF World Tennis Tour Juniors. "Espero que me sirva para adaptarme e ir a Wimbledon mejor preparada", dice la jugadora, que esta temporada ha conseguido buenos resultados en torneos celebrados en Túnez, Marruecos, Bélgica o Italia, entre otros países.

Duro entrenamiento

Actualmente Eugenia Zozaya reside en Valencia y entrena en la GTennis Academy junto a muchos de los mejores jugadores del país. Entrena mañana y tarde, alrededor de cinco horas y media al día y sólo descansa los domingos. Aún así, todavía saca tiempo para estudiar y encima ha terminado Segundo de Bachillerato con buenas notas. "Estudio en el instituto Jimena de Gijón porque tiene la posibilidad de hacerlo online y presencial. Cuando vengo a Asturias procuro asistir a clase porque este año ha sido difícil y he tenido que esforzarme mucho. Me he perdido torneos por estudiar", explica. Su idea es irse a Estados Unidos a estudiar Comunicación y seguir jugando al tenis. "Mucha gente me dice que es incompatible con mi deseo de hacerme jugadora profesional, pero para mí estudiar es importante y quiero hacerlo", añade.

Eugenia Menéndez Zozaya con la selección. / JM

El Club de Tenis de Oviedo, al lado de casa

Cada vez que viene a Oviedo acude al Club de Tenis. La casa familiar está "a cinco minutos andando" y el trato que recibe es inmejorable. "Solo tengo agradecimientos para el Club de Tenis, es como mi segunda casa y casa vez que voy me lo facilitan todo para entrenar. Además, las instalaciones son muy buenas, no siempre te encuentras tanta calidad en el circuito", dice Eugenia Zozaya.