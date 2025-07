Dahiana Sánchez, del Lobas Oviedo Balonmano Femenino, se retira a los 25 años

El Lobas Global Atac Oviedo dice adiós a una de las jugadoras protagonistas en la exitosa etapa reciente del club. La portera Dahiana Sánchez ha decidido abandonar la práctica del balonmano por motivos laborales. "La verdad es que me lo pensé mucho", reconoce Dahiana Sánchez. "Simplemente busco otros objetivos, con el balonmano no podía aprovechar las oportunidades que se me están dando", añade.

En la fila de atrás, el entrenador Manolo Díaz, Dahiana Sánchez, Andrea Zulet, Amaia Arroniz, Inés Suárez, Ariadna Molina y Aida Palicio. Delante, Jimena Merino, Celia Rojo, Teresa Rodríguez, Carmen García-Calvo, Brenda Torres, Julia Suárez y Miriam Cortina. / OBF

Más de media vida en el club

Dahiana Sánchez se retira después de haber pasado más de la mitad de sus 25 años de vida en la portería del Lobas Global Atac Oviedo. "Empecé jugando en alevines en La Ería", recuerda. Fue el inicio a una trayectoria jalonada de éxitos tanto en las categorías inferiores de la entidad (fue campeona de Asturias infantil, cadete y juvenil) como con el primer equipo azul, al que llegó siendo juvenil y donde ha sido partícipe de los ascensos a División de Honor Oro y a la Liga Guerreras Iberdrola. "Ascender con mi club de toda la vida la verdad que es algo que me enorgullece", asegura.

Seguirá vinculada al equipo de Oviedo

"Para mí el balonmano ha sido mi vida y lo seguirá siendo", afirma Dahiana Sánchez, que pese a que deja de jugar desea continuar vinculada al Lobas Global Atac Oviedo. "No quiero desvincularme del todo, quiero seguir entrenando niñas y todo que pueda ayudar al equipo", señala, al tiempo que también piensa acudir al Florida Arena a animar a las que han sido hasta ahora sus compañeras. "Estaré en cada partido en casa y alguno fuera si puedo ir a animarlas", concluye.