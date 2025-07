El Movistar del gijonés Iván García Cortina y de Enric Mas, protagonista en la primera etapa del Tour de Francia

El Tour de Francia es una locura y lo es desde el primer kilómetros de la primera etapa. La ronda gala, la joya de la corona del ciclismo mundial, comenzó ayer con una jornada con salida y final en Lille en la que ganó al sprint Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) y en la que muchos de los favoritos perdieron unos preciados segundos. Fue el caso de Roglic y Evenepoel, que se dejaron 39 segundos con el pelotón de cabeza, de tan solo 33 corredores. Lo mismo le sucedió al granadino Carlos Rodríguez, del Ineos Grenadiers.

Enric Mas, con Pogacar y Vingegaard

Se salvaron los dos grandes aspirantes, Pogacar y Vingegaard, y también el español de Movistar Enric Mas, que contó con el espectacular trabajo del equipo navarro y que estuvo muy bien arropado por el asturiano Iván García Cortina, al que el balear agradeció la ayuda: "No es que fuera muy cómodo, iba al límite, pero hemos salvado el día muy bien. El tiempo que han perdido Evenepoel o Roglic... en algunos tramos solo caben dos, hay carreteras estrechas y pueden pasar estas cosas, con cortes y caídas. Yo al final me he librado de una, pero la pude esquivar gracias a Iván (García Cortina)", dijo Mas al término de la etapa.

El primer maillot amarill, para Philipsen

Cortina fue, además, el primer español en la línea de meta, que cruzó en decimosegunda posición, tras una etapa de nervios, caídas y abanicos. El primer maillot amarillo de la 112º edición fue a parar a Philipsen tras imponerse en una jornada inaugural caótica tras aprovechar el gran trabajo de su equipo para evitar el desastre de los abanicos y, lanzado por Van der Poel, todo un lujo, levantó los brazos por delante del eritreo Biniam Gyrmay (Intermarché) y del noruego Søren Wærenskjold (Uno X).

Vingegaard, a la ofensiva

Tras una etapa que fue movida desde la salida, el pelotón afrontó compacto la última dificultad clasificada del día, de 1,3 kilómetros al 6,4 por ciento, el Mont Noir, de cuarta categoría, donde coronó al frente Jonas Vingegaard (Visma).

Pero, a 20 kilómetros de meta, el propio Visma se encargó de encender la mecha, coincidiendo con un viento lateral cercano de los 45 kilómetros por hora que rompió el pelotón en varios sectores. Vingegaard y Van der Poel revolvieron el primer grupo, donde no estaban Evenepoel, Roglic, Lipowitz ni Carlos Rodríguez.

Un final de etapa de locura

Ya no hubo tregua hasta meta. Fueron 17 kilómetros de locura. Los corredores de cabeza volaron. Allí estaba el Alpecin con Van der Poel, Philipsen y Groves, una garantía de éxito. El Visma con Vingegaard y el UAE con Pogacar y Wellens encantados con la situación, y todos interesados en castigar a Evenepoel y compañía.

Enric Mas entró delante, siempre atento, auxiliado por García Cortina. El español incluso salvo una caída por poco. Un buen día para el Movistar, pero malo para Carlos Rodríguez, que empieza el Tour con un mordisco de 39 segundos.