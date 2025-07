Las grandes promesas del tenis, en Avilés: El "Apple Bowl" madruga para las finales

Eran las nueve de la mañana y los niños del Club de Tenis de Avilés ya estaban, en pleno sábado, uniformados para el trabajo que tenían por delante. La tarea no era sencilla, pero supieron resolverla a las mil maravillas. Aunque los focos no miran hacia ellos, su labor es clave para que todo salga de la mejor manera. Son los recogepelotas del "Apple Bowl", torneo que ayer vivió sus finales, con varias jóvenes promesas que apuntan a dar mucho que hablar durante los próximos años. "Es algo que nos encanta, por eso no nos cuesta madrugar", confiesan.

El "Apple Bowl" madruga para las finales

Martin Sabin, Pablo Álvarez y Ben-Hur Ferrer son tres de los recogepelotas y, antes de tener que saltar a la pista, tenían una pequeña tertulia en la grada. El tema de conversación era su desayuno. Uno había bebido un vaso de leche mientras otro apostó por un Danonino antes de salir de casa. "Yo juego al tenis y al fútbol, pero me gusta más el tenis porque me dan menos patadas. Lo único que aquí me caigo mucho", bromea Álvarez, cuya pasión por la tierra batida le llegó de mano de sus padres, que cuentan con una dilatada carrera en ese mundo. Tiene cinco años, pero reconoce: "nací con la raqueta pegada a la mano". "Es algo que me encanta. Mis tenistas favoritos son Nadal y Federer", asegura. Sus amigos, sin embargo, prefieren tirar por otros nombres que están más de moda, como Alcaraz y Sinner.

"Mejor madrugar para estas cosas que para ir a clase", comenta Miguel Fernández, otro amante del tenis al que, como a muchos de sus compañeros, su pasión le llega por herencia familiar. "Mis padres y mis hermanos siempre jugaron, es algo que siempre he visto en casa desde pequeño", señala el niño, de diez años, que sueña con llegar a ser algún día como Carlos Alcaraz, uno de sus grandes ídolos.

En el plano deportivo, tras decenas de partidos estos días entre algunas de las mejores promesas del circuito internacional, ayer se conocieron los dos vencedores del cuadro del Apple Bowl. En el lado femenino, la primera final que se disputó, la valenciana Sofía Kova se impuso con contundencia a Sofie Espersen, tenista danesa, por 6-3 y 6-2. Por su parte, Afonso Coutinho, portugués, tumbó en un encuentro muy disputado a Bardia Majdabadi, iraní, por 4-6, 7-5 y 7-5.

Bouzas rompe su techo en Wimbledon.

La pontevedresa Jessica Bouzas rompió su techo en Grand Slam y alcanzó los octavos de final de Wimbledon por primera vez en su carrera al imponerse a la ucraniana Dayana Yastremska (6-1, 2-6 y 6-3). Por su parte, Jannik Sinner cumplió con el guion previsto y cortó el camino del español Pedro Martínez en un duelo plácido que se saldó con un contudente 6-1, 6-3 y 6-1. Finalmente, otro español, Jaume Munar, cayó ayer ante el croata de 37 años Marin Cilic, 6-3, 3-6, 6-2 y 6-4.