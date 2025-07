Cristina Mendo sueña, al recoger el galardón como "Asturiana del mes", con lograr la televisión para la Vuelta a Asturias

Cristina Mendo no piensa parar hasta hacer realidad su último gran proyecto, que la Vuelta Ciclista a Asturias que dirige cuente con retransmisión de televisión en directo. "Es un tema que llevamos persiguiendo muchos años", explicó Mendo ayer al recoger el galardón que reconoce a la ronda ciclista como "Asturiana del mes" de abril de LA NUEVA ESPAÑA en el centenario de la prueba.

La directora de la Vuelta mostró su esperanza en llegar a un acuerdo con la TPA y el Gobierno del Principado para la retransmisión de la carrera. "La televisión es la mejor manera de vender Asturias, de mostrar nuestros paisajes. Y una vez tengamos la retransmisión en directo, podremos llevarla a toda España y a toda Europa", apuntó con convicción.

Emocionada y sonriente, Cristina Mendo aseguró que "es un orgullo enorme recibir este galardón. Me da hasta vértigo al ver la lista de los premiados anteriores". La directora de la Vuelta a Asturias quiso destacar el papel fundamental del equipo que le acompaña desde hace años y el respaldo institucional que ha permitido que la carrera no solo sobreviva, sino que cumpla cien años en plena forma. También tuvo palabras de admiración para el joven Benjamín Noval, al que considera una de las grandes esperanzas del ciclismo asturiano. "Es una maravilla. Ya lo está ganando todo, ojalá sea el próximo Samuel Sánchez", explicó.

Javier Guillén, director de la Vuelta a España, y Cristina Mendo, saludándose ayer en la sede del periódico. / FERNANDO RODRÍGUEZ

Si hubo un momento especialmente emotivo fue la llegada por sorpresa de Javier Guillén, director de la Vuelta a España, que se subió a un avión solo para acompañar a su amiga y aliada en un día especial. "Me dijeron que le iban a dar un premio a Cristina y no me lo pensé. Soy muy fan de ella y de su familia", explicó.

Guillén quiso subrayar el papel clave de Cristina en la continuidad de la carrera tras la muerte de su padre, el mítico Julio Álvarez "Mendo", apodo que heredó ella, y elogió el estado de forma con el que la Vuelta a Asturias celebra su centenario. "Cristina es el motor de la carrera. Sin este motor, el coche no andaría. Pero afortunadamente es un motor con muchas revoluciones", dijo.

El director de la ronda española también respaldó con fuerza el objetivo de que la carrera se vea en televisión. "Es el siguiente reto de Cristina. Lo está trabajando muy bien, con apoyo institucional y de patrocinadores. Estoy seguro de que lo va a conseguir", afirmó. Para él, televisar la carrera no solo beneficiará al ciclismo, sino que será una gran forma de proyectar la imagen de Asturias al mundo.

Sobre el futuro de la prueba, fue optimista: "Esto empieza a ser una saga familiar. Los hijos de Cristina y Fernando ya llevan el ciclismo en la piel. Estoy seguro de que habrá continuidad, y que esta carrera tiene fuerza para llegar, quién sabe, a los doscientos años".

Además de por Guillén, Mendo estuvo arropada por su marido, Fernando Corral, el exclista Chechu Rubiera y otros colaboradores como Santiago Zubizarreta, Koke Montero, Constantino Suárez, Fernando Delgado, Salva González, Cristina Serrador, Osvaldo Menéndez, los alcaldes de Castropol y Llanes, Francisco Javier Vinjoy y Enrique Riestra, y el concejal llanisco Miguel Ángel Alonso. Por parte del periódico, su director, Gonzalo Martínez Peón; el gerente, Marcos Alonso, y el subdirector Evelio G. Palacio, le entregaron los atributos del premio, una estela de José María Legazpi, una caricatura de la premiada de Pablo García y una primera página del diario especial para la ocasión.