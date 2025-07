El ciclista asturiano Samuel Fernández Heres, nuevo líder de la Vuelta a Madrid sub-23: esto tiene que hacer para ganar

El ciclista asturiano Samuel Fernández Heres (Fundación Euskadi) se colocó este viernes como líder de la prestigiosa Vuelta a Madrid sub-23. Fue en la etapa más dura de la carrera, con final en San Lorenzo del Escorial, que ganó Adrián Benito (Extremadura-Febetero). Fernández Heres llegó séptimo, a dieciocho segundos del ganador, superando a un desfondado Dani Cepa.

Un sabor agridulce

"Estoy bastante contento de haber salvado el día y de haber podido pasar a Cepa, me queda la rabia de no haber podido aguantar adelante para disputar la etapa, que creo que me venía bien", dijo al acabar, agradeciendo también el trabajo de sus compañeros de equipo.

Todo en juego contra el crono

El asturiano tratará de mantener su liderato este sábado, en la última etapa, una contrarreloj de 11 kilómetros totalmente llana. No lo tendrá sencillo. Solo tiene nueve segundos de ventaja con Ismael Goñi, segundo, y catorce con Adrián Benito, tercero.