Un ciclista asturiano triunfa en la mejor carrera sub-23 de España: así ha sido su victoria en la Vuelta a Madrid

El ciclismo asturiano está en un gran momento y suena fuerte a todos los niveles. En el Tour de Francia, Iván García Cortina fue ayer protagonista de la escapada del día, aunque sin opciones de lograr la victoria por la pelea que hubo entre los corredores de la general, el gijonés se dejó ver y demostró que está a un grandísimo nivel.

Noval, en el Tour junior

En otro escalón muy diferente, aunque también en Francia, Benjamín Noval está compitiendo también entre los mejores del que se ha dado en llamar como Tour de Francia júnior, el Tour de Valromey. Ayer fue quinto en la etapa y está colocado séptimo de la general.

Samuel Fernández Heres triunfa en Madrid

De vuelta a España, en la Vuelta a Madrid otro asturiano ha sido el ganador de la clasificación general. Se trata de Samuel Fernández Heres (Fundación Euskadi), que concluyó hoy sábado con una gran contrarreloj que le sirvió para mantener el jersey rojo de líder de la general que consiguió ayer viernes.

En la etapa final, disputada en Alcobendas, con un recorrido de algo más de 11 kilómetros, Samuel Heres fue sexto, a 15 segundos del ganador, Yago Agirre, de su mismo equipo. Su principal rival, Ismael Goñi (Finisher-Kern Pharma) llegó a casi 30 segundos del primero y 15 por detrás del asturiano.

"No me esperaba hacer tan bien en la crono"

Samuel Fernández Heres se mostró exultante al término de la etapa y después de haber conseguido un triunfo de tanto prestigio. "Todavía sigo llegando a tope, he ido a tope, me decían que iba bien, pero nunca te fías y siempre intentas darle más, más, increíble", decía, con la voz aún trabada por el esfuerzo de la etapa. "Estoy muy contento, no me esperaba hacerlo tan bien en la crono, no la tenía muy practicada, algo nervioso sí que estaba, así que contento".

Samuel Fernández Heres / Roberto Menéndez

La ayuda de Yago Agirre

Tener a Yago Agirre como referencia fue una ayuda para Samuel: "Cada kilómetro que pasaba me metía más tiempo, primero tres segundo, luego ocho, ...", decía con buen humor. El propio Agirre reconocía que "a tope hasta meta".