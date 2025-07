Diego Baeza, presidente del Real Avilés: "Arriesgué hasta mi patrimonio por el club, estoy como loco por sacar la Ciudad Deportiva"

Con la cartera de fichajes aún de cerrar, Diego Baeza confía en llegar a dar el salto con este Avilés al fútbol profesional. "El problema de esta categoría es que es superexigente", reflexiona recién entrado, esta misma semana, en la década de los cuarenta.

-¿Cree ahora más la ciudad en este Real Avilés ascendido?

-Sí, sí, totalmente, pero no solo por las circunstancias de haber liquidado definitivamente la deuda, sino por estar precisamente en esta categoría. La ciudad está totalmente enganchada al club. Y eso habla muy bien de todo el trabajo que hemos hecho estos cinco años y de la tendencia a nivel nacional. En todas las ciudades pequeñas cada vez es más común ver cómo se celebran los éxitos deportivos de sus equipos.

-Desde la jornada del ascenso vienen reclamando más apoyos. Esta semana pasada se oficializó el del Ayuntamiento en un patrocinio de -150.000 euros más la subvención de 75.000, pero ¿cuántos más apoyos esperan para estar recién llegados a esa categoría ?

-Bueno, pues, cuantos más, mejor. Como partimos de cero, o de muy poco, porque tampoco voy a menospreciar a la gente que nos ha apoyado desde el principio, nos gustaría contar con más. Con un presupuesto como el de esta categoría, que estamos hablando de dos millones para salir a competir bien, necesitamos mucho más apoyo, no solo institucional, que se han dado pasos importantes después de tantísimo tiempo, sino de empresas privadas. Al final nosotros lo que hacemos es representar a la ciudad en toda España y es bueno para todos apoyar este tipo de proyectos.

-¿Ni una sola empresa de Avilés o de la comarca se ha prestado a apoyarles en este tiempo, en la medida que fuera?

-Muy pocas. Con los dedos de una mano. Tenemos el apoyo desde el principio de Triocar, y a Precusa, que nos ha echado siempre un cable muy importante en la modernización de las instalaciones, y luego pequeños locales de Avilés que están en el estadio, pero se echa de menos, como en otras ciudades, al empresario grande y potente local, que apoye.

-¿A qué nivel les gustaría, otro patrocinio, o de cara a la reforma del estadio?

-En todos los sentidos. Me gustaría que nos apoyasen para mantener esta categoría tan bonita a la que hemos llegado y, sobre todo, establecernos para, en un futuro, pegar el salto a club profesional. Nosotros no hacemos ese tipo de patrocinios de ‘me ayudas económicamente y desaparezco hasta el año que viene’, sino que somos muy proactivos en que se conozcan todos los empresarios que nos apoyan y que vean que cada euro que aportan tiene un retorno grande.

-¿Les gustaría llevar a máximos la reforma que tenían planteada para el Suárez Puerta con empresas de Avilés que pudiesen encontrar hueco allí?

-Totalmente. La reforma plantea es una nueva dimensión, no sólo en el aspecto comercial, sino como un centro para empresas. Entonces se puede mostrar el apoyo también de distintas maneras, instaurando una sede, por ejemplo.

-¿El objetivo es ahora la Segunda División?

-El objetivo ahora es mantenernos en la categoría y que se nos considere un equipo bueno de la categoría. Si con el pasar del tiempo existe la posibilidad, pues no vamos a rehuir de ella porque es un objetivo real del club como ciudad y como comarca, albergar el fútbol profesional nuevamente.

-¿Cuánto le ha costado llegar hasta aquí?

-En torno a los 6 millones de euros desde la compra, el pago de las deudas y los presupuestos que ha habido estos años. El problema de esta categoría es que es súper exigente y estamos hablando de que, para competir medianamente bien y con dignidad, tienes que salir con un presupuesto cercano a 2 millones, o 2 millones y medio de euros.

-Ahora estaban en uno. ¿Cómo se las va a arreglar para duplicarlo?

-Era 1.200.000. La categoría tiene trasatlánticos con 4, 6 u 8 millones de euros. Creo que hay que hacerlo con responsabilidad, siendo atractivos con los proyectos que vamos a llevar a cabo como la Ciudad Deportiva, como la futura reforma del estadio y, todo, para luchar contra equipos que tienen otro poderío económico. Creo que tenemos armas suficientes para atraer a futbolistas a que quieran venir aquí.

-¿Cuántos diría que faltan por fichar para completar la plantilla de Primera Federación?

-Si te soy sincero, creo que quedan 6 o 7 fichas libres, que son las que se están trabajando y luego hay que ver situaciones contractuales que hay ahora mismo que seguramente haya que revisarlas.

-De la plantilla del ascenso, ¿cuántos se van a quedar?

-En torno al 50%. Es una muy buena estructura.

-Con la portería asegurada con Álvaro Fernández, ¿qué va a pasar con jugadores como Edu Cortina?

-Habrá que esperar a su recuperación, no será antes de Navidad. Pero bueno, Edu es una figura importante y vamos a medir todo muy bien para que se sienta cómodo y nosotros también.

-¿Con quien les gustaría contar?

-Estamos tocando tres o cuatro piezas que teníamos, y han firmado en equipos muy potentes. Al final es una cuestión económica. No me cabe duda que vamos a competir muy bien, pero no dejamos de ser un recién ascendido y eso en la cabeza de un futbolista pesa.

-¿Hay peticiones de Javi Rozada para incorporar al banquillo ?

-Al míster pues... le gusta hacer juegos de Primera División.

-¿Al entrenador hay que decirle sí siempre ahora que han saltado de categoría?

-La dirección deportiva está buscando siempre las necesidades del míster, el perfil que se adapte mejor para que él se sienta cómodo. Porque si no, si le das un Ferrari, pero a él le gustan más los Porches, estamos jodidos. A mí, que soy un enfermo de la categoría, ya me cuesta a veces, no quiero ni imaginar él.

"Nos gustaría Yayo, del Real Oviedo, pero tiene novias importantes"

-¿Qué añadiría al equipo del ascenso?

-Difícil. Es que estoy cómodo. No tengo nombres porque algunos sé que son difíciles de llegar. Un jugador que el míster quería el año pasado, que fue difícil, que la Secretaría Técnica y la Dirección Deportiva querían, y nos encaja por el rol de asturiano es Yayo, del Real Oviedo, pero tiene novias importantes. Nos gusta, pero sabemos que es difícil.

-¿A qué hubo que decir que no?

-Te duelen las salidas, porque cuando los jugadores que han logrado el ascenso, o no renuevan o incluso se rescinde algún contrato, te duele. Forma parte del proceso. Es inevitable y aunque lo intentes llevar de la mejor manera, el jugador sale quemado, lógicamente, y el club no se siente cómodo, porque somos un club cercano, pequeño, y esas situaciones son duras de llevar.

-¿Cuál fue el momento más complicado de toda esta etapa?

-El de este año, sin lugar a dudas, cuando bloquean las cuentas por el pago a la Seguridad Social y tengo que deshacerme de 500.000 o casi 600.000 euros, porque es como el 50% del presupuesto. Entonces estuvo dos meses la situación... bueno, no complicada, porque sabía que había una fácil solución, que era vender patrimonio personal para llevar a cabo ese pago, pero sí, por la desconfianza o los miedos que genera en el jugador que, al final, quiere estar al corriente.

-¿Y eso hizo mella en el rendimiento deportivo?

-Puede ser, pero cuando les explicas la situación es más fácil de llevar y no eran todos los jugadores. Personalmente hablé con todos y el que necesitase ir al día me lo pidió. Y fueron no uno ni dos, sino más. Esos fueron días tensos, otro club hubiese caído. Pude sacar la situación en menos de dos meses. Y sin haber resuelto en ese momento todavía el tema de la concesión y el acuerdo con el Ayuntamiento.

-Digamos que vivieron en el alambre unos meses, ¿es así?

-Sí, porque se juntó que no parábamos de tener lesiones y que llegábamos sin gasolina a Navidad, que fue cuando nos descolgamos de mirar a la parte alta. Entonces se dio la combinación perfecta para que pareciese que todo estaba mal. Que no, porque estaba controlado, pero sí que fue la peor situación en los cinco años que he estado, porque no me había encontrado nunca ahí. Todo el mundo dice que es común en esta categoría y en otras, pero aquí se hizo una bola muy grande, en la ciudad, en el club y... en todo. Para lo bueno eres capaz de meter 10.000 personas en un estadio, la plaza del Ayuntamiento llena para celebrar el ascenso y durante la noche anterior todo el mundo vestido de blanquiazul y, como decían muchos hosteleros, fue la noche más importante, más que la de San Agustín. Y para lo malo están las habladurías, que aquí, cuando uno está un poco en el alambre, es más fácil empujar que dar la mano.

-¿Dan por cumplidos los objetivos con el acuerdo cerrado con el Ayuntamiento de Avilés?

-Me doy por satisfecho y, sobre todo, por la línea de trabajo marcada. Hoy sí se puede decir que todos los grupos políticos ven con muy buenos ojos la mejora que va a haber con el club y con el estadio para la ciudad..

-¿Antes no existía suficiente apoyo de la parte municipal?

-Entiendo que el pasado ha sido muy duro y parece que hay que mostrar mucho más de lo que sería normal para disipar cualquier duda que pueda existir y, sobre todo, viejos fantasmas que podrían aparecer. Pero estos 5 años, entre limpiar el club, con nuestras luces y nuestras sombras, porque en una gestión se cometen errores y yo los he cometido y los asumo, cuando miras en un horizonte de dónde estábamos y dónde nos encontramos, la mejora es superimportante.

-En el estadio reformado, el Ayuntamiento pagará un alquiler por el uso de esos metros. ¿Lo pidió el club?

-Fue iniciativa de ellos. Planteamos una reforma de ese espacio sin pedir dinero al Ayuntamiento. Creemos que ahí es donde tiene que entrar el capital privado para que el Ayuntamiento no se sienta asfixiado. Pero ellos, en contraprestación, deciden aportar su granito de arena. Evidencia el apoyo al proyecto.

-¿Y mantienen el diseño?

-Sí, trabajamos en base a ese primer boceto que tenemos.

-Pero ese presupuesto habrá subido.

-Sí, ha subido, estamos en torno a los 20 o 21 millones.

-¿Y la Ciudad Deportiva?

-Serán 25 o 26.

-¿Para cuándo será la Ciudad Deportiva?

-Durante este mes podremos avanzar, vamos a tener noticias.

-¿En qué sentido?

-Que quede cerrado todo para poder lanzar la nueva subasta. Esa es la intención. Nosotros queremos estar preparados para cuando el Ayuntamiento decida sacarlo. Después serían unos 6 meses de licencia, aproximadamente, pero con un trabajo muy intenso con el Ayuntamiento. Lo primero serían los campos de fútbol y la pista de atletismo, que es lo más fácil.

-¿Y el respaldo económico para afrontar todo eso?

-Lo tengo todo orquestado y firmado con un fondo que he creído en el proyecto desde hace dos años y medio. Es un fondo de inversión nacional, uno de los más potentes que existen hoy en día y que han creado una sección a raíz de estos acuerdos conmigo, que casan perfectamente con lo que se plantea aquí. Desde siempre me han dado total apoyo y cuando han venido duras no han desaparecido, sino que han redoblado su esfuerzo. Sin su apoyo hubiese sido imposible.

-¿Su nombre y apellidos?

-Se verá en breve. Quiero acabar la auditoría y el preacuerdo con ellos de entrada en el accionariado.

"El club ha vuelto a ser del aficionado, de la ciudad, que sales por la calle y te encuentras banderas, bufandas "

-¿En qué cambió el Avilés que se encontró y el que ahora gobierna en Primera Federación?

-De lo que más orgulloso me siento es de la cercanía, que el club ha vuelto a ser del aficionado, de la ciudad, que sales por la calle y te encuentras banderas, bufandas y ese sentimiento de pertenencia había desaparecido totalmente o estaba dormido. Ahora la gente tiene ilusión. En lo deportivo está a años luz de un equipo a punto de descender, cuando lo cogí, que sería haber muerto, a crecer en dos categorías y ser un orgullo y un club referente no solo en Asturias, sino nacional.

-¿Es ahora mayor el riesgo de llevar adelante esta empresa que hace cinco años?

-Ahora está más medido. Y todo lo que has hecho ya no sirve nada y tienes que seguir mirando hacia adelante. Lo que viene es más complicado porque esta categoría no hace distinciones y no podemos fallar. Ahora los retos son mucho más ambiciosos.

-¿Cuál le gustaría que fuera el hito de su mandato: un salto a Segunda, haber zanjado la deuda o haber vivido este ascenso que devolvió la ilusión a la ciudad?

-Lo vivido hasta ahora es genial y tengo mucho aprendizaje en todo el proceso, pero para mí lo más importante de mi gestión, y por eso estoy como loco, dejándome no solo todo mi esfuerzo, sino todo mi patrimonio, es conseguir sacar adelante la Ciudad Deportiva. Ese es el mayor legado que le puedo dejar al club y a la comarca: tener una instalación de primer nivel para que las nuevas generaciones puedan hacer todos los deportes que se quieran. Y ese sería un poco el momento hito del que podría presumir más el club, más que de ver un estadio... Lo que diferencia al club es su propia instalación para poder entrenar y desarrollarse. Es clave, porque en esta categoría no lo hay.

"El problema han sido las deudas a mayores que han acechado. Y ahí es cuando sí te das cuenta que el entuerto es mucho mayor de lo que esperabas"

-¿Ha temido que sus otros proyectos empresariales llegasen a condicionar o condicionen en algún momento el devenir del club?

-Bueno, durante estos años, en teoría, no. Tenía muy establecido el plan y la inversión que se debería hacer. El problema han sido las deudas a mayores que han acechado. Y ahí es cuando sí te das cuenta que el entuerto es mucho mayor de lo que esperabas. Pero he dejado todo y aunque he cometido errores en esta gestión, que me ha llevado a que muchas veces en mi faceta profesional no haya sido lo profesional que debiera, he priorizado sacar adelante el Real Avilés.

-¿Mantiene esa prioridad?

-Sí, de momento sí.

-¿Recibió más felicitaciones por el fin de la deuda o por el ascenso?

-A partes. ¿Es increíble, eh? Pero bueno, oye, es una buena noticia. Han sido muchos, muchísimos años de toxicidad.