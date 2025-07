El adiós silencioso de una leyenda del Telecable: Gelete cuelga los patines tras casi 30 años en el club

Hay despedidas que no necesitan grandes gestos ni focos para dejar huella. La de Ángel García, más conocido como Gelete, es una de ellas. Tras casi tres décadas ligado al Telecable Hockey Club, el eterno portero del equipo masculino dice adiós a una trayectoria que comenzó por casualidad y que acaba, también por las circunstancias. “Mis tardes y mis fines de semana eran hockey”, resume con una mezcla de nostalgia y gratitud.

Una historia que empezó por azar

Su vínculo con el club comenzó cuando apenas tenía cuatro años, apuntado por sus padres al preescolar del Llano —el actual colegio Gloria Fuertes— porque conocían a Fernando Sierra, hoy director general del Telecable. Lo que empezó como una actividad extraescolar acabó convirtiéndose en el eje de su vida. “Desde que entré, nunca he jugado en otro equipo”, recuerda.

Ni siquiera los años en León, donde estudió Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, rompieron su relación con el Telecable. A su regreso a Gijón, volvió directamente al club. Y así fue, temporada tras temporada, siempre con la misma camiseta y el mismo escudo.

Su puesto bajo palos también fue fruto de la casualidad. En su primer año como benjamín, el equipo no tenía portero fijo y los jugadores se turnaban. A él le tocó encadenar varios entrenamientos y llegó con ventaja al siguiente partido. “Se me dio un poco mejor porque había entrenado más”, dice entre risas. Ganaron, le animaron a seguir, y el resto es historia.

Intentó dejarlo. “Estaba harto de ser portero”, reconoce. Incluso se lo comentó a sus padres. Pero cuando Fernando Sierra fue a cenar a casa, no se atrevió a decírselo. “Me intimidaba tanto que me quedé callado”. No hubo marcha atrás.

Ángel García, quinto por la izquierda agachado, con sus compañeros, tras quedar campeones de la liga prebenjamín en el año 2000. En el detalle, durante un partido. | TELECABLE HOCKEY

El adiós forzado por las lesiones

Con 33 años, Gelete se ha visto obligado a retirarse. Su rodilla derecha, desgastada por tantos años de esfuerzo, le impidió jugar desde enero. “El portero de hockey sufre mucho”, explica. Aunque le habría gustado otra despedida, reconoce que quizá necesitaba ese empujón. “Sin las lesiones, igual no me habría decidido nunca”.

Su salida no solo afecta al rol de jugador: también abandona su labor como entrenador en el club. “Sentía que, si seguía entrenando, iba a estar casi igual de atado. Y quería abrir un poco ese espacio”.

Cambian los horarios, no el corazón

Desde hace tres años, trabaja como profesor de Educación Física. Ahora, sin los entrenamientos y partidos, se le abre un nuevo mundo para sus tardes. “Me apetece ir al cine, salir a cenar, hacer otros deportes… Tengo inquietudes y quiero probar cosas nuevas”. Aunque no tiene claro qué caminos tomará, lo vive como una oportunidad. “Igual en septiembre me entra vértigo al ver tantas horas libres, pero también creo que es importante darme esa libertad”.

Lo que no cambia es su relación con el Telecable. “Aquí están mis amigos, mi vida, lo que me gusta. Voy a seguir viniendo, pero como aficionado”.

“Aquí formas parte de una comunidad”

A la hora de definir al club, Gelete lo resume en tres palabras: familiar, vanguardista y social. “Aquí te implicas, te juntas con la gente, te sientes parte de algo grande”, asegura. “Va más allá de llevar a tu hijo tres días a la semana a hacer deporte. Aquí formas parte de una comunidad”.

Destaca además el papel pionero del Telecable en el desarrollo del hockey femenino. “Cuando empezó a surgir como entidad propia, nosotros ya estábamos ahí, a la cabeza, luchando por su reconocimiento”.

Al hablar del crecimiento del hockey en Gijón, lo hace desde la perspectiva del club. Porque en su historia personal, el Telecable y Gelete son imposibles de separar. Ahora le toca ver los partidos desde la grada. Pero, como en la pista, Gelete seguirá siendo el Telecable.