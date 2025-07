El nuevo Avilés echa a rodar: “Nunca hubo tanta ilusión como ahora”

Mes y medio después del gran triunfo ante el Rayo Majadahonda, el Real Avilés estaba de vuelta en el Suárez Puerta, pero esta vez en una categoría superior, en Primera Federación. Con casi una hora de retraso, a eso de las once y veinte, la plantilla blanquiazul saltó al césped tras un breve paso por el gimnasio. Y, en las gradas, medio centenar de aficionados esperaban impacientes por ver a los suyos de nuevo. “Hay ganas de ver a los fichajes”, reconocía Juan Carlos del Rey, uno de los presentes.

Babin e Isi Ros fueron los más aclamados a su salida al campo y, tras las rutinarias fotos de toda la plantilla –nuevos fichajes, cuerpo técnico y juveniles–, el conjunto avilesino comenzó a trabajar sobre el césped. Fue una sesión intensa, en la que predominó el balón y en la que estuvieron la mayoría de los nuevos fichajes del equipo de Rozada. Estaban Raúl Hernández, Raúl Rubio, Berto Cayarga, Eze, Pablo Álvarez y Sergio Dacal. Solo faltaba el reciente incorporado Quicala –que se incorporará mañana– y Edu Campabadal, que aún no ha sido anunciado. También apareció para la foto Edu Cortina, con una aparatosa férula tras ser intervenido hace dos semanas por el tendón de Aquiles de su pie izquierdo.

Tras una hora de trabajo sobre el césped del Suárez Puerta, Natalio fue el encargado de comparecer ante los medios. “Hemos tenido buenas impresiones. Después de un mes y medio había ganas de volver y afrontar esta temporada tan ilusionante”, reconocía el ariete. Sobre los nuevos fichajes, Natalio destacó que son “gente joven que llega con ganas de sumar y aportar”, aunque admitió que aún faltan varios refuerzos por llegar. “Ahora mismo dos laterales derechos, un izquierdo, un central, dos mediocentros, otro banda y un portero. Faltan muchos”.

Entre la afición había mucha ilusión de volver al Suárez Puerta. Y no es para menos tras la gran campaña del curso anterior. Uno de esos casos es Sandalio Villabrille, socio del Avilés desde 1972, que reconocía que “nunca hubo tanta ilusión como ahora”. “Hace años me contentaba con que el club no desapareciera. Para los veteranos como yo es un orgullo ver a tantos chavales con la camiseta del Avilés, es una cosa nueva en la ciudad”, subrayaba.

Otros, como Juan Carlos del Rey, destacaron el salto de categoría. “Tengo muchas ganas de esta nueva temporada porque cambiamos de división. Hay equipos de mucha envergadura que llevan años luchando y va a ser muy complicado”, comentó. Eso sí, también habrá conjuntos de mayor nivel de los que se se podrá disfrutar en el Suárez Puerta. “Tengo ganas de ver, sobre todo, a los filiales de Madrid porque seguro que veremos algunos jugadores con mucha proyección y también a los equipos gallegos que, seguramente sea donde vaya a hacer los desplazamientos”, explicó.

Entre los más jóvenes lo que destacaba era la ilusión, pero también la cautela, como ocurría con Martín Pérez, joven abonado de 14 años que tenía claro el objetivo del equipo este curso. “Tenía muchas ganas de ver al Avilés en esta categoría, pero va a ser bastante más difícil que la del año pasado y el objetivo tiene que ser salvarse, de momento”, afirmó. En las gradas se veían muchas camisetas y también niños pequeños con una sonrisa de oreja a oreja cuando la plantilla saltó al césped. Esa sonrisa se reflejaba en los hermanos Riesgo, Diego y Martín, socios del Avilés desde hace tres años que esperaban con ansias la salida de Isi Ros al césped. “Es nuestro jugador favorito porque me encanta como regatea”, apuntó Diego.