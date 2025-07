El nuevo Avilés echa a andar

Mes y medio después del gran triunfo ante el Rayo Majadahonda, el Real Avilés regresó al Román Suárez Puerta, pero esta vez en una categoría superior, en Primera Federación. Con casi una hora de retraso, la plantilla blanquiazul saltó al césped tras un breve paso por el gimnasio. Y, en las gradas, medio centenar de aficionados esperaron impacientes por ver a los suyos de nuevo. "Hay ganas de ver a los fichajes", reconoció Juan Carlos del Rey, uno de los presentes.

Babin e Isi Ros fueron los más aclamados a su salida al campo y, tras las rutinarias fotos de toda la plantilla –además de los nuevos fichajes, cuerpo técnico y juveniles–, el conjunto avilesino comenzó a trabajar sobre el césped. Fue una sesión intensa, en la que predominó el balón y en la que estuvieron la mayoría de los nuevos fichajes del equipo de Rozada. Estaban Raúl Hernández, Raúl Rubio, Berto Cayarga, Eze, Pablo Álvarez y Sergio Dacal. Solo faltaba el reciente incorporado Quicala –que se incorporará hoy a los entrenamientos- y Edu Campabadal, que aún no ha sido anunciado. También apareció para la foto Edu Cortina, con una aparatosa férula tras ser intervenido hace dos semanas en el tendón de Aquiles de su pie izquierdo.

1.- Los hermanos Riesgo, Diego y Martín. 2.- Sandalio Villabrille, socio del Real Avilés desde hace 53 años. 3.- Martín Pérez e Iván Gabaldón. 4.- Juan Carlos del Rey.

Tras una hora de trabajo sobre el césped del Suárez Puerta, Natalio fue el encargado de comparecer ante los medios. "Hemos tenido buenas impresiones. Después de un mes y medio había ganas de volver y afrontar esta temporada tan ilusionante", apuntó el ariete. Sobre los nuevos fichajes, Natalio destacó que son "gente joven que llega con ganas de sumar y aportar", aunque admitió que aún faltan varios refuerzos por llegar. "Ahora mismo dos laterales derechos, un izquierdo, un central, dos mediocentros, otro de banda y un portero. Faltan muchos".

Entre la afición había mucha ilusión de volver al Suárez Puerta. Y no es para menos tras la gran campaña del curso anterior. Uno de esos casos es el de Sandalio Villabrille, socio del Avilés desde 1972, que reconoció que "nunca hubo tanta ilusión como ahora". "Hace años me contentaba con que el club no desapareciera. Para los veteranos como yo es un orgullo ver a tantos chavales con la camiseta del Avilés, es una cosa nueva en la ciudad", subrayó.

Otros, como Juan Carlos del Rey, destacaron el salto de categoría. "Tengo muchas ganas de esta nueva temporada porque cambiamos de división. Hay equipos de mucha envergadura que llevan años luchando y va a ser muy complicado", comentó. Eso sí, también habrá conjuntos de mayor nivel de los que se podrá disfrutar en el Suárez Puerta. "Tengo ganas de ver, sobre todo, a los filiales de Madrid, porque seguro que veremos algunos jugadores con mucha proyección y también a los equipos gallegos que, seguramente, sea donde vaya a hacer los desplazamientos", explicó.

La afición también aprovechó para valorar la planificación de la nueva plantilla. En general, satisfechos con las salidas, salvo por la de Soler. "Me parecía un jugador válido", comentó Pérez. En cuanto a las últimas incorporaciones, uno de los que mejores impresiones dejó en el primer entrenamiento fue Chukwuma Eze. El central, cedido por el Real Oviedo, demostró sus condiciones desde el primer día y gustó a los presentes en el Suárez Puerta. "Tiene muy buena pinta y se mueve bien", prosiguió Del Rey. Con el que hay un consenso absoluto es con Diego Baeza, el presidente del club. "Siempre digo que habría que hacerle un monumento. Merece todo el reconocimiento porque lo que él hizo, no lo hizo nadie", expresó Villabrille. También apoyan su gestión los jóvenes como Pérez, con un gran optimismo para el futuro del club. "Me gusta mucho el proyecto. En un par de años estarán en Segunda", auguró.