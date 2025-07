Una joven de 17 años gana la Travesía Playas de Gijón: hizo los 3.500 metros, entre Peñarrubia y la escalera 12 de San Lorenzo, en 42 minutos

La novena edición de la Travesía a nado Playas de Gijón, organizada con el patrocinio de LA NUEVA ESPAÑA, dejó este domingo una de esas imágenes que definen el espíritu de las aguas abiertas: una joven cruzando la meta la primera, por delante de todos. María González, del Club Natación Las Anclas y de tan solo 17 años, fue la más rápida en completar los 3.500 metros que separan la Playa de Peñarrubia de la escalera 12 de San Lorenzo, con un tiempo de 42 minutos y 2 segundos.

María González y Óscar Rodríguez a la llegada en la Playa de San Lorenzo / María Rendueles

Las condiciones del mar y del agua fueron muy favorables, con ola baja, viento moderado y una temperatura adecuada, lo que permitió que los nadadores ofrecieran una prueba de gran nivel técnico y físico. El grupo de cabeza se formó desde el inicio y se mantuvo compacto hasta la última boya, donde María González y Óscar Rodríguez, del club Camargo de Cantabria, abrieron hueco. El cántabro, de 22 años, cruzó la meta solo 25 segundos después de la ganadora.

Duelo en cabeza y un desenlace brillante

Por detrás, los representantes del Club de Natación Santa Playa, Marcos González, Olai Martínez y Beltrán Ortiz, completaron el top 5 de una prueba en la que brillaron tanto el compañerismo como el esfuerzo compartido.

“Empezamos bastante fuerte y me intenté colocar en el grupo de cabeza, que era el de los chicos. Me salió bien la jugada”, explicó la ganadora al terminar la prueba. “Entreno todos los días y cuando acaba la temporada de piscina en verano nos metemos en aguas abiertas”. No fue una travesía fácil, a pesar de las buenas condiciones: “Nos encontramos varias olas a lo largo del camino y, para mi gusto, las boyas estaban un poco separadas, me desubiqué bastante”, reconoció. María compite desde los 12 años y ya apunta alto en esta disciplina.

Óscar Rodríguez, por su parte, también mencionó algunos problemas de visibilidad: “Hasta que no estuvimos cerca, no veía bien las boyas. Conseguí despegarme de los chicos y seguí a María”. Con una década de experiencia, asegura que intenta participar en “todas las travesías que puede cada verano”.

Nadadores a la salida en Peñarrubia / Juan Plaza / LNE

Próxima cita: Playas del Oeste

La próxima parada del calendario será el 14 de septiembre, con la Travesía Playas del Oeste, incluida dentro del circuito nacional Copa de España Aguas Abiertas (Tour 250 RFEN). La salida será a las 10:30 horas desde la Playa de Poniente, en una prueba de 4.500 metros de recorrido que llegará hasta L’Arbeyal y regresará al punto de partida. Además, habrá una prueba infantil no competitiva para nadadores de 8 a 13 años, a partir de las 10:40 horas.