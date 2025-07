El Avilés rompe a sudar: Javi Rozada sube el nivel de exigencia de la pretemporada blanquiazul

Tras las primeras sesiones de entrenamiento hoy el Avilés rompió a sudar de verdad. Los jugadores blanquiazules estrenaron el formato de las dobles sesiones para ponerse a punto para el primer encuentro de pretemporada, el que se disputa el miércoles en los campos de El Sport ante el Racing de Santander. Javi Rozada quiere subir el tono físico de sus entrenamientos para empezar a prepararse para la Primera Federación, donde el nivel de exigencia subirá respecto a la campaña pasada.

Tras arrancar el día con una sesión de vídeo, los futbolistas blanquiazules saltaron al césped del Suárez Puerta para realizar los primeros ejercicios. Viti, lateral izquierdo, no se entrenó junto a sus compañeros, lo que enciende las alarmas de cara al encuentro ante el Racing, ya que el Avilés no tiene otro jugador en su posición para medirse al conjunto racinguista. Raúl Rubio, el único fichaje que han hecho los blanquiazules para la delantera, tampoco estuvo presente en la segunda sesión, la de por la tarde, ya que sufrió unas pequeñas molestias. Eso sí, parece que no peligra su presencia en tierras cántabras. La sesión volvió a contar con la presencia de varios jugadores del juvenil mientras Miguel Linares, director deportivo, se afana en cerrar la contratación de un nuevo pivote, la operación que más urge en este momento.

Noticias relacionadas Uno de los objetivos para el puesto de pivote del Avilés, con sus ojos puestos en el extranjero

Día para estrenarse

Los blanquiazules volverán hoy al trabajo para mañana viajar a Santander para medirse al Racing. El encuentro supondrá el debut como blanquiazules de los siete fichajes veraniegos del Avilés: Edu Cambapadal, Quicala Bari, Raúl Hernández, Berto Cayarga, Eze, Yasser y Raúl Rubio. Además, también participarán Sergio Dacal y Pablo Álvarez. En la hoja del ruta del club está la incorporación de al menos cinco nombres más. En el mercado se busca un central, un lateral derecho, otro izquierdo, un portero y un pivote, donde el elegido saldrá entre Vidorreta e Imanol Alonso.