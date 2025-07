Los deberes de Miguel Linares: así está el mercado de fichajes del Avilés antes del primer amistoso de pretemporada

El nuevo Avilés está a tres días de volver a tocar balón. Los blanquiazules tienen este miércoles su primer amistoso de pretemporada, el que disputarán ante el Racing de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero, y, para ese momento, gran parte de la plantilla parece que está ya cerrada. Eso sí, Miguel Linares, director deportivo del club, aún tiene deberes por delante.

Aunque se ha afanado para reforzar la parcela ofensiva, incorporando tres hombres de banda y un nuevo delantero, a la zaga aún le quedan muchos retoques por hacer. Sobre el papel hacen falta tres refuerzos para la defensa, a lo que se suma un guardameta sub-23 y un pivote, operación en la que se trabaja de manera ardua. Gran parte del trabajo está hecho, pero el jienense aún tiene faena por delante durante el mes y medio que queda de mercado.

En este momento todos los ojos están puestos en el nuevo pivote del Avilés. Sobre la mesa hay dos nombres, el de Ander Vidorreta y el de Imanol Alonso, aunque el primero de ellos parece que se está alejando. Cierto es que desde el club se han puesto en contacto con el entorno del jugador para conocer su situación, pero sin llegar a hacer una propuesta económica. Es un perfil que gusta, y mucho, a la dirección deportiva blanquiazul. Por su parte, el pivote vasco prioriza, por el momento, el mercado extranjero, donde se manejan mejores ofertas económicas. Después de tres años jugando en Primera Federación, donde ha sido un pilar fundamental tanto en el Calahorra como en el Real Unión, goza de un buen cartel fuera de nuestras fronteras, por lo que pretendientes no le faltan. Los blanquiazules tendrán que esperar a ver qué decisión toma el pivote, que ya defendió la zamarra avilesina, u ofrecer una buena propuesta para hacerse con sus servicios.

Vidorreta, en un partido del Avilés / RICARDO SOLIS

Por ello, parece que la opción de Imanol Alonso gana más fuerza. El centrocampista, que también puede jugar como central, militó la pasada campaña en la Segunda División búlgara, donde disputó 13 encuentros. Estuvo dos años en Primera Federación, donde acumuló una treintena de encuentros en dos de los buques insignias de la categoría, el Real Murcia y el Alcorcón. Miguel Linares posee grandes informes del pivote y tiene mucha fe en sus cualidades.

La defensa

El otro frente en el que trabaja ahora mismo el director deportivo jienense es en cerrar el puesto de central. El andaluz lleva, desde que arrancó el mercado, tanteando el terreno en busca de un nuevo káiser para su defensa, pero se está chocando de bruces con la realidad de la Primera Federación. En la categoría hay equipos con mucho músculo económico, lo que hace que, aunque los blanquiazules hagan una buena propuesta, estos clubes la superen y acaben llevándose el gato al agua. No está siendo nada sencillo, pero Linares sabe que debe dar con la tecla, porque hacer un buen movimiento en esa demarcación pueden marcar la diferencia entre conseguir o no la salvación. El perfil está claro: un central senior y que conozca la categoría. Este movimiento obligará, por tanto, a dar una salida en el centro de la defensa, porque si no el Avilés superará el límite de fichas permitida por la Federación. Eso sí, habrá que esperar a ver quién de los dos nombres sobre la mesa, Josín o Julio Rodríguez, es el que acaba abandonando el Suárez Puerta.

Para el lateral derecho, donde ya se ha contratado a Edu Campabadal, se busca un jugador sub-23, donde gusta Guzmán Ortega, que podría salir cedido de la Cultural Leonesa. La pelota está en manos de los leoneses, que quieren ver al jugador en pretemporada antes de tomar una decisión sobre su futuro. Por ahora no han hecho ningún fichaje para esa posición y tan solo tienen dos hombres en plantilla, lo que dificultaría la operación.

En la banda opuesta, la izquierda, la situación es similar. Todo apunta a que Viti, que ya estaba la pasada campaña, continuará defendiendo la camiseta del Avilés y se busca un hombre, sub-23 también, que pueda completar la posición.

La portería

Bajo palos la opinión está clara: Álvaro Fernández es inamovible. El guardameta madrileño fue clave para conseguir el ascenso a Primera Federación y, aunque hubo equipos que llamaron a su puerta, los blanquiazules han conseguido retenerlo gracias a una cláusula de renovación automática que tenía en su contrato. Para competir con él se sondea el mercado en busca de otro portero sub-23, puesto para que el gusta Marco Coronas, cancerbero de Unionista. El problema es que tiene contrato con la entidad salmantina.