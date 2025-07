Habla el último fichaje del Avilés: "Creo que vamos a tener un nivel físico muy alto"

Edu Campabanal, último fichaje del Avilés, reconoció que desde hace años llevaba planteándose jugar en Asturias, "ya que mi mujer es de aquí y ahora se ha dado". "El club ha insistido", confesó el lateral derecho, que, en el 2023, estuvo entrenándose con el conjunto blanquiazul cuando se encontraba sin equipo. El catalán se definió como un jugador "con buena salida de balón, que en los metros finales no solo tengo el recurso del centro, si no que puedo dar último pase". "Soy un chico fuerte y, ahora que tengo más experiencia y sentido táctico que hace años, hace que sea más equilibrado", añadió el defensor, que destacó el buen ambiente que se vive en el vestuario avilesino.

Tras las primeras sesiones de entrenamientos el de Tarragona quiso pone en valor el carácter físico del Avilés. "Estamos poniendo mucha intensidad a la hora de entrenar, creo que tendremos un nivel físico alto que nos ayudará a contrarrestar a equipos que sean más técnicos que nosotros", analizó el defensor, que aseguró que la Primera Federación es "una categoría muy difícil, con conjuntos que podrían estar compitiendo en Segunda División". "Hay que demostrar que tienes la valía suficiente como para estar en ella", sentenció.

Noticias relacionadas Los deberes de Miguel Linares: así está el mercado de fichajes del Avilés antes del primer amistoso de pretemporada

Todos los fichajes

Campabadal es uno de los siete fichajes veraniegos que ha hecho el Avilés. Los blanquiazules han incorporado, además de al lateral derecho catalán, a Quicala bari, Raúl hernández, Raúl Rubio, Berto Cayarga, Yasser y Eze, este último cedido por parte del Real Oviedo. Además, también cuentan con Pablo Álvarez y Sergio Dacal, ambos futbolistas sub-23 con los que tienen la opción de cortar sus contratos si, a final de la pretemporada, no convencen al club.