Gerardo González, presidente de la Atlética Avilesina: "El acuerdo con el Avilés es un gran paso, es tener instalaciones propias"

La oportunidad de dar un paso adelante. Así ve Gerardo González (Avilés, 1973) la posibilidad de poder unir los proyectos de la Atlética Avilesina y el Real Avilés. Todo está pendiente del futuro de la ciudad deportiva blanquiazul, lo que hará que se creen espacios que utilizarán los diferentes equipos de la Atlética, escenario ideal para poder tener más niños dentro de su organigrama. Por ello, el presidente de la entidad es optimista. De todo ello habla con LA NUEVA ESPAÑA.

¿La Atlética Avilesina saldrá de Avilés?

No, no, nunca nos hemos planteado eso. La Atlética va a ser siempre en Avilés. Ya tenemos actividad en Corvera con el piragüismo, pero vamos a seguir centrados y compitiendo en la ciudad. Otra cosa es que podamos utilizar los recursos que la ciudad deportiva del Avilés nos va a plantear en Corvera y que podamos usarlos. El club como tal va a seguir siendo avilesino, va a seguir trabajando en Avilés y vamos a tener las instalaciones en las que ya entrenamos en la ciudad.

Esta parece una buena oportunidad para crecer, ganar espacio y atraer a más gente.

Hasta ahora nuestras posibilidades para crecer siempre han estado limitadas por no disponer de instalaciones donde poder desarrollar nuestra actividad. En Avilés hay un tejido deportivo importantísimo y con las instalaciones municipales que hay no se puede crecer más. Ahora mismo no podemos crecer en equipos de balonmano y baloncesto porque no hay espacio para ellos. Ya estamos dividendo la pista hasta en tres, para tratar de hacer hueco.

¿Cómo empezó a gestarse el proyecto de unir a las dos principales entidades deportivas de la ciudad?

Fue algo que se planteó desde que Diego Baeza llegó al Avilés. Su primera meta es el fútbol, como es obvio, pero siempre dijo que, en la medida de lo posible, quería ayudarnos. La sintonía ha sido muy buena y cada vez que uno necesitaba del otro nos hemos ayudado. Hace unos años ya llegamos a un acuerdo verbal, pero no se materializó nada por escrito, aunque sí se hicieron actividades entre las dos entidades. Baeza también nos ha ayudado en el aspecto económico, en momentos puntuales en los que la Atlética lo ha necesitado. Ahora, con el proyecto de la ciudad deportiva, creo que podemos dar un paso adelante. El tiempo dirá a dónde nos lleva, pero creo que es una buena posibilidad para que los dos sigamos creciendo. Ellos suman la marca Atlética Avilesina, una marca consolidada y con prestigio, y nosotros la marca Real Avilés, con todas las posibilidades y lo que arrastra el fútbol.

¿Qué opinión le han dado los socios de la Atlética durante estos días sobre el acuerdo?

El "feedback" de la gente cercana es muy positivo. Quiero dejar claro que todo esto hay que aprobarlo en asamblea, para que los socios voten y decidan. No es una decisión mía, es un planteamiento que hago y que se trasladará a los socios. Yo creo que es algo positivo para el club, pero quiero presentárselo y que puedan plantear sus dudas. La gente ve que nuestra capacidad de crecimiento está totalmente limitada, que hemos llegado a un tope, y que esto nos puede hacer dar un paso adelante. Nosotros mismos no tenemos capacidad individual para generar un espacio para nosotros.

¿Cómo van a ser los primeros pasos de esta unión?

La unión, desde fuera, se verá cuando la ciudad deportiva sea una realidad. Mientras, será algo más administrativo e interno. El Avilés nos ayudará en la parte administrativa, que para nosotros es muy importante porque, teniendo poca gente, nos liberará para dedicarnos a otras cosas.

De concretarse todo la Atlética dará un paso adelante claro.

Creo que el paso adelante es para los dos clubes. A nosotros nos va a dar un salto de calidad, la posibilidad de disponer de instalaciones propias, algo que hasta ahora nunca hemos tenido. El Avilés suma a su proyecto cuatro nuevos deportes, algo que da un plus importante.

¿Cómo se han tomado la noticia en el Ayuntamiento?

Se lo avanzamos hace un tiempo y sabían que la sintonía entre las dos entidades era buena. No ha habido una reacción desmedida ni en lo positivo ni en lo negativo. Nos animaron a que salga bien y que esto sirva para que el deporte de Avilés tire hacia adelante, que es lo que ellos quieren. Bueno, nosotros ya lo avanzamos.

¿Podría darse la posibilidad de que, en unos años, Diego Baeza sea presidente de la Atlética Avilesina?

Lo tendrán que decidir los socios. En primer lugar, Baeza tiene que hacerse socio de la Atlética y que después los socios le voten. En principio, por estatutos, no habría ningún problema. No es un escenario que se plantee ni del que hayamos hablado. Yo tengo tres años de mandato por delante y me centro en hacerlo lo mejor posible, que el club sea sostenible y en seguir creciendo. Quiero que los niños de Avilés que vengan a la Atlética tengan los mejores medios y que compitan lo más alto posible y, para ello, creo que esto nos va a ayudar.

